Serie A, ingresos por derechos de televisión en la temporada 2025/26: los ingresos de cada equipo

Según Calcio e Finanza, este año se repartirán887 millones de euros entre los clubes, ligeramente por debajo de los 900 millones de la temporada 2024/25. ¿Cómo se distribuyen esos ingresos? ¿Cuánto percibe cada uno de los 20 equipos de la Serie A por los derechos televisivos de la temporada 2025/26?





La Ley Melandri, modificada por la reforma Lotti, establece un reparto así:

el 50 % se reparte a partes iguales entre todos los clubes;

un 28 % por resultados deportivos (11,2 % por la clasificación de la última temporada, 2,8 % por los puntos de esa misma temporada, 9,33 % por las cinco temporadas anteriores y 4,67 % por los resultados históricos);

y el 22 % según el arraigo social (1,1 % por minutos jugados por jóvenes, 12,54 % por espectadores en el estadio y 8,36 % por audiencia televisiva).



