Serie A, Fiorentina-Juventus EN DIRECTO

Serie A, 11.ª jornada
Fiorentina-Juventus 1-0
Goles: 4' Pellegrino (F)
La Juventus de Luciano Spalletti ya no puede fallar en liga y el partido de esta noche nunca es uno más: la cita es a las 20:45 en el estadio Artemio Franchi de Florencia, contra la Fiorentina de Paolo Vanoli, en el partido dominical de cierre de la undécima jornada de la Serie A. La Juventus llega tras vencer al Napoli, pero ha perdido dos de sus últimos cuatro partidos y es séptima en la clasificación, ya a siete puntos del Milan, cuarto. Por eso no puede permitirse tropiezos, también para proteger el futuro del técnico toscano. La Fiorentina, por su parte, es decimoquinta, un punto por encima de la zona de descenso.