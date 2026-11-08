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kolo muani 16_9Getty Images
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Serie A, Fiorentina-Juventus EN DIRECTO

Sigue con nosotros EN DIRECTO la undécima jornada de la Serie A.

Serie A, 11.ª jornada

Fiorentina-Juventus 1-0

Goles: 4' Pellegrino (F)

La Juventus de Luciano Spalletti ya no puede fallar en liga y el partido de esta noche nunca es uno más: la cita es a las 20:45 en el estadio Artemio Franchi de Florencia, contra la Fiorentina de Paolo Vanoli, en el partido dominical de cierre de la undécima jornada de la Serie A. La Juventus llega tras vencer al Napoli, pero ha perdido dos de sus últimos cuatro partidos y es séptima en la clasificación, ya a siete puntos del Milan, cuarto. Por eso no puede permitirse tropiezos, también para proteger el futuro del técnico toscano. La Fiorentina, por su parte, es decimoquinta, un punto por encima de la zona de descenso.

  • LOS GOLES Y LAS JUGADAS DESTACADAS

    22' - Otra vez la Juventus, otra vez Cabal: el colombiano, al que dejan completamente solo en el centro del área, golpea mal el balón y lo manda fuera.

    21' - La Juventus vuelve a crear peligro: centro de Kolo Muani desde la derecha y remate de volea de Cabal, que De Gea desvía a córner con una gran estirada.

    10' - Responde la Juventus, también de córner: McKennie se anticipa a los defensas y cabecea, pero el balón se va fuera por poco.

    4' - ¡LA FIORENTINA SE ADELANTA DE INMEDIATO, PELLEGRINO! Córner de Pedro Goncalves desde la izquierda; el argentino se eleva, bate a Vicario y firma el 1-0, que celebra como Batistuta.

  • EL ACTA DEL PARTIDO

    Fiorentina-Juventus 1-0

    Goles: 4' Pellegrino (F)

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Oulai, Goncalves; Mastantuono, Pellegrino, Njie. Entrenador: Vanoli.

    JUVENTUS (4-3-3): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí, Cabal; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners; Kolo Muani, Woltemade, Boga. Entrenador: Spalletti

    Amonestados: Cabal (J), Bremer (J)

    Expulsados: -

    Asistencia: Pedro Goncalves (F)

    Árbitro: Colombo

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