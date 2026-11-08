Serie A, Fiorentina-Juventus EN DIRECTO

22' - Otra vez la Juventus, otra vez Cabal: el colombiano, al que dejan completamente solo en el centro del área, golpea mal el balón y lo manda fuera.

21' - La Juventus vuelve a crear peligro: centro de Kolo Muani desde la derecha y remate de volea de Cabal, que De Gea desvía a córner con una gran estirada.

10' - Responde la Juventus, también de córner: McKennie se anticipa a los defensas y cabecea, pero el balón se va fuera por poco.

4' - ¡LA FIORENTINA SE ADELANTA DE INMEDIATO, PELLEGRINO! Córner de Pedro Goncalves desde la izquierda; el argentino se eleva, bate a Vicario y firma el 1-0, que celebra como Batistuta.