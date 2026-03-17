Emanuele Tramacere

Serie A: ¿cuánto valen los patrocinadores de las camisetas? Nadie como el Inter y el Milan. El resurgimiento de la Roma; solo la Lazio se queda sin patrocinador

¿Cómo se sitúan los 20 equipos de la Serie A en cuanto a ingresos por patrocinadores de camiseta?

Unos más, otros menos, y otros que aún se han quedado estancados. La Serie A 2025/2026 ha sido testigo de numerosos cambios a nivel comercial, y los 20 equipos que participan en nuestra máxima categoría han confirmado, modificado e implementado sus acuerdos de patrocinio en lo que constituye uno de los activos más importantes a su disposición: las camisetas de juego. 

¿Quién gana más? ¿Quién y cómo está intentando crecer? Y, sobre todo, ¿quién sigue sin patrocinador en la camiseta? El análisis de La Gazzetta dello Sport confirma que las cifras siguen siendo inferiores a las de gran parte del fútbol europeo y que, para algunos de nuestros principales clubes, están en fuerte descenso.

  • NINGÚN EQUIPO COMO EL INTER Y EL MILÁN: LOS ROSSONERI, PRIMEROS EN LA TEMPORADA 2026/2027

    En lo más alto de la clasificación de ingresos por patrocinio principal de la camiseta se encuentran, empatados, el Inter y el Milan. Los nerazzurri ingresan 30 millones de Bettson con el logotipo Bettson.sport (una variante permitida por la ley contra el patrocinio directo de las casas de apuestas). Los rossoneri ingresan 30 millones de Emirates que, sin embargo, con la última renovación firmada recientemente, ascenderán a 35 a partir de la próxima temporada 2026/2027.

  • LA JUVENTUS SE DESMORONA, EL NÁPOLES VA AL ALZA

    La Juventus sufre una caída drástica al volver a incluir a Jeep en su equipación, pero lo hace tras un año de vacío (Save the Children no generó ingresos), y con cifras increíblemente inferiores a los 45 millones garantizados en el pasado. El patrocinador interno de Exor aporta 19 millones esta temporada y 23 a partir de la próxima. La próxima temporada también aumentará la cantidad que el Nápoles percibe de MSC con el logotipo de MSC Cruceros, que este año asciende a 9 millones de euros. 

  • LA ROMA HA LLEGADO A UN ACUERDO, EL LAZIO SIN PATROCINADOR

    La última novedad tiene que ver con la Roma, que, al igual que hizo el Inter, presentó a partir del último partido contra el Como a su nuevo patrocinador, Eurobet.live (el sitio web de noticias de la marca de apuestas Eurobet). El acuerdo reportará 8 millones esta temporada y 13 a partir de la próxima. Mientras una parte de la capital se ríe, en la otra sigue el silencio radiofónico con Claudio Lotito, que no cobra por el patrocinio de la camiseta, y su Lazio sigue siendo el único de los 20 equipos de la Serie A sin socios comerciales en su equipación.

  • LOS PATROCINADORES «INTERNOS»

    Las patrocinios más cuantiosos son los de los patrocinadores que forman parte de los holdings familiares. Es el caso de Mapei para el Sassuolo, que aporta 18 millones de euros, y de Mediacom para la Fiorentina, donde la familia del difunto Rocco Commisso aporta 25 millones de euros en concepto de patrocinio a la Fiorentina. Es espectacular la cifra aportada por las acerías de la familia Arvedi a la Cremonese en su último año en la Serie A: 42 millones, cifras que no se han hecho oficiales para la temporada actual, pero que sin duda están fuera de lo habitual en el mercado. 

  • LAS DEMÁS

    Los ingresos de todos los demás equipos son más modestos: Saputo aporta 3 millones de euros al Bolonia, el Atalanta recibe 5 millones de Lete y el Cagliari ingresa 3,6 millones de la Región de Cerdeña. 

    La lista de los demás

    Torino: 2,35 millones (Suzuki)

    Parma: 1,5 millones (Prometeon)

    Udinese: 1,5 millones (Región de Friuli-Venecia Julia)

    Génova - 1,2 millones (Pulsee)

    Verona - 1 millón (Aircash)

    Lecce - 1 millón (Deghi)

    Como - 1 millón (Uber)

    Pisa - 700 000 euros (Cetilar, que también patrocina el estadio). 

