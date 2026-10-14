Serie A, árbitros: Doveri dirigirá el Bologna-Inter y Massa, el Juventus-Lazio. Todas las designaciones

A continuación, las designaciones arbitrales para la séptima jornada de la Serie A, que se disputará de viernes a lunes. Doveri dirigirá el partido del Inter, campeón de Italia y líder junto a la Lazio, en el campo del Bolonia, con Gariglio en el VAR. También habrá un gran partido para el otro colíder: Massa ha sido designado para el Juventus-Lazio, con Meraviglia en el VAR. Abisso dirigirá el Roma-Genoa, mientras que Chiffi ha sido elegido para el Milan-Atalanta.









A continuación, todas las designaciones



