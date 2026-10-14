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Daniele DoveriGetty
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Serie A, árbitros: Doveri dirigirá el Bologna-Inter y Massa, el Juventus-Lazio. Todas las designaciones

Serie A

Calendario y árbitros de la séptima jornada de la Serie A

A continuación, las designaciones arbitrales para la séptima jornada de la Serie A, que se disputará de viernes a lunes. Doveri dirigirá el partido del Inter, campeón de Italia y líder junto a la Lazio, en el campo del Bolonia, con Gariglio en el VAR. También habrá un gran partido para el otro colíder: Massa ha sido designado para el Juventus-Lazio, con Meraviglia en el VAR. Abisso dirigirá el Roma-Genoa, mientras que Chiffi ha sido elegido para el Milan-Atalanta.



A continuación, todas las designaciones


  • FROSINONE – SASSUOLO viernes 16/10, 20:45 h

    MARCHETTI

    TRINCHIERI – LAUDATO

    IV: MARIANI

    VAR: DI PAOLO

    AVAR: VOLPI


    VENEZIA – NAPOLI sábado 17/10, 15:00 h

    SACCHI J.L.

    PALERMO – VECCHI

    IV: CREZZINI

    VAR: FABBRI

    AVAR: SANTORO


    BOLOGNA – INTER sábado 17/10, 18:00 h

    DOVERI

    ZINGARELLI – BERCIGLI

    IV: DI MARCO

    VAR: GARIGLIO

    AVAR: PICCININI


    ROMA – GENOA sábado 17/10, 20:45 h

    ABISSO

    TEGONI – MINIUTTI

    IV: COLLU

    VAR: PAIRETTO

    AVAR: MASSIMI


    UDINESE – LECCE domingo 18/10, 12:30 h

    GUIDA

    DEI GIUDICI – MOKHTAR

    IV: BONACINA

    VAR: DI PAOLO

    AVAR: BARONI


    FIORENTINA – COMO domingo 18/10, 15:00 h

    DI BELLO

    BINDONI – MONACO

    IV: MARCENARO

    VAR: PATERNA

    AVAR: PEZZUTO


    MILAN – ATALANTA domingo 18/10, 18:00 h

    CHIFFI

    MONDIN – YOSHIKAWA

    IV: SOZZA

    VAR: CAMPLONE

    AVAR: PRONTERA


    JUVENTUS – LAZIO domingo 18/10, 20:45 h

    MASSA

    ALASSIO – BERTI

    IV: MARESCA

    VAR: MERAVIGLIA

    AVAR: AURELIANO


    MONZA – CAGLIARI lunes 19/10, 18:30 h

    CALZAVARA

    PERROTTI - SCATRAGLI

    IV: PAIRETTO

    VAR: AURELIANO

    AVAR: DI VUOLO


    PARMA – TORINO lunes 19/10, 20:45 h

    AYROLDI

    COLAROSSI – RINALDI

    IV: ARENA

    VAR: DIONISI

    AVAR: MERAVIGLIA



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