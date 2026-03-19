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Colombo Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Serie A, árbitros: Colombo para el Fiorentina-Inter, Forneau para el Milan-Torino, todas las designaciones

Los árbitros designados para la 31.ª jornada de la Serie A

Ya se han designado los árbitros para la 30.ª jornada de la Serie A. Para el partido del Inter a domicilio ante la Fiorentina se ha elegido a Colombo, mientras que Forneau arbitrará el Milan-Torino. Por su parte, para el Juventus-Sassuolo se ha designado a Marchetti, y Mariani será el árbitro del Cagliari-Nápoles, que dará inicio a la jornada el viernes a las 18:30.


La jornada se disputará el domingo, con partidos adelantados el viernes y el sábado.

  • CAGLIARI - NÁPOLES Viernes 20/03 a las 18:30


    MARIANI


    BINDONI – TEGONI


    IV: PERRI


    VAR: MARINI


    AVAR: SERRA




    GENOA - UDINESE Viernes 20/03 a las 20:45


    COLLU


    PERETTI - BIFFI


    IV: TURRINI


    VAR: AURELIANO


    AVAR: PEZZUTO




    PARMA - CREMONESE Sábado 21/03 a las 15:00


    FABBRI


    CIPRESSA – YOSHIKAWA


    IV: GALIPO’


    ÁRBITRO ASISTENTE: PATERNA


    AVAR: DI BELLO




    MILÁN - TURÍN Sábado 21/03 a las 18:00


    FOURNEAU


    ROSSI M. - MORO


    IV: DOVERI


    VAR: NASCA


    AVAR: MARESCA




    JUVENTUS - SASSUOLO Sábado 21/03 a las 20:45


    MARCHETTI


    COSTANZO – BIANCHINI


    IV: ALLEGRETTA


    VAR: ABISSO


    AVAR: CAMPLONE




    COMO - PISA 12:30 h


    PAIRETTO


    MASTRODONATO - FONTEMURATO


    IV: MUCERA


    VAR: MERAVIGLIA


    ÁRBITRO ASISTENTE: DI BELLO




    ATALANTA – H. VERONA 15:00


    AYROLDI


    BERCIGLI – FONTANI


    IV: CREZZINI


    VAR: MAGGIONI


    AVAR: LA PENNA




    BOLONIA - LAZIO 15:00 h


    FELICIANI


    BERTI – LAUDATO


    IV: ZANOTTI


    VAR: DI PAOLO


    AVAR: GIUA




    ROMA - LECCE 18:00 h


    SACCHI J.L.


    BACCINI – ZINGARELLI


    IV: MASSIMI


    VAR: GHERSINI


    AVAR: ABISSO




    FIORENTINA - INTER 20:45


    COLOMBO


    BAHRI – DEI GIUDICI


    IV: TREMOLADA


    VAR: MARESCA


    AVAR: MASSA



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