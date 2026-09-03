La Lega Serie A ha dado a conocer los horarios adelantados y retrasados que se jugarán desde la sexta jornada hasta la duodécima jornada del campeonato italiano. Napoli-Roma se jugará el sábado 24 de octubre a las 18:00, el derbi de Milán Milan-Inter se ha adelantado al sábado 31 de octubre a las 20:45, mientras que al día siguiente, el 1 de noviembre, se disputará Juventus-Napoli, a las 20:45.
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Serie A, adelantos y aplazados de la 6.ª a la 12.ª jornada: Milan-Inter, el sábado por la noche del 31 de octubre; al día siguiente, Juventus-Napoli
6.ª jornada
Sábado 10 de octubre de 2026
15.00: Genoa-Fiorentina
18.00: Inter-Parma
20.45: Napoli-Frosinone
Domingo 11 de octubre de 2026
12.30: Como-Roma
15.00: Lazio-Monza
15.00: Lecce-Bologna
18.00: Sassuolo-Milan
20.45: Cagliari-Juventus
Lunes 12 de octubre de 2026
18.30: Atalanta-Venezia
20.45: Torino-Udinese
7ª JORNADA
Viernes 16 de octubre de 2026
18.30 horas: Frosinone-Sassuolo
20.45 horas: Monza-Cagliari
Sábado 17 de octubre de 2026
15.00 horas: Venezia-Napoli
18.00 horas: Bolonia-Inter
20.45 horas: Roma-Génova
Domingo 18 de octubre de 2026
12.30 horas: Udinese-Lecce
15.00 horas: Fiorentina-Como
18.00 horas: Milan-Atalanta
20.45 horas: Juventus-Lazio
Lunes 19 de octubre de 2026
20.45 horas: Parma-Torino
8ª JORNADA
Viernes, 23 de octubre de 2026
20.45 h: Cagliari-Bologna
Sábado, 24 de octubre de 2026
15.00 h: Como-Sassuolo
15.00 h: Torino-Monza
18.00 h: Napoli-Roma
20.45 h: Lazio-Parma
Domingo, 25 de octubre de 2026
12.30 h: Inter-Fiorentina
15.00 h: Atalanta-Frosinone
15.00 h: Genoa-Venezia
18.00 h: Lecce-Juventus
20.45 h: Udinese-Milan
9ª jornada (fecha intersemanal)
Martes, 27 de octubre de 2026
18.30: Sassuolo-Lazio
20.45: Roma-Cagliari
20.45: Torino-Como
Miércoles, 28 de octubre de 2026
18.30: Milan-Bologna
18.30: Parma-Udinese
18.30: Venezia-Inter
20.45: Genoa-Juventus
20.45: Monza-Napoli
Jueves, 29 de octubre de 2026
18.30: Frosinone-Lecce
20.45: Fiorentina-Atalanta
10.ª jornada
Sábado 31 de octubre de 2026
15.00: Bolonia-Monza
18.00: Udinese-Roma
20.45: Milan-Inter
Domingo 1 de noviembre de 2026
12.30: Como-Venecia
15.00: Frosinone-Torino
15.00: Lazio-Cagliari
18.00: Lecce-Génova
20.45: Juventus-Nápoles
Lunes 2 de noviembre de 2026
18.30: Sassuolo-Fiorentina
20.45: Atalanta-Parma
11.ª JORNADA
Viernes 6 de noviembre de 2026
20.45 horas: Torino-Lecce
Sábado 7 de noviembre de 2026
15.00 horas: Cagliari-Frosinone
15.00 horas: Venezia-Udinese
18.00 horas: Parma-Bologna
20.45 horas: Roma-Sassuolo
Domingo 8 de noviembre de 2026
12.30 horas: Napoli-Lazio
15.00 horas: Genoa-Milan
15.00 horas: Monza-Atalanta
18.00 horas: Inter-Como
20.45 horas: Fiorentina-Juventus
12.ª jornada
Sábado 21 de noviembre de 2026
15.00: Como-Cagliari
15.00: Lazio-Lecce
18.00: Parma-Roma
20.45: Napoli-Torino
Domingo 22 de noviembre de 2026
12.30: Sassuolo-Genoa
15.00: Milan-Frosinone
18.00: Bologna-Udinese
20.45: Atalanta-Inter
Lunes 23 de noviembre de 2026
18.30: Monza-Fiorentina
20.45: Juventus-Venezia
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