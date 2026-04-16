«Seríamos unos completos idiotas»: el presidente del 1. FC Köln hace unas declaraciones sorprendentemente contundentes sobre Said El Mala

En los últimos meses se ha confirmado que el jugador de 19 años dejará el FC al final de la temporada. Brighton & Hove Albion, dispuesto a ofrecerle un gran aumento salarial, es el club más interesado. En invierno el Colonia rechazó una oferta de los ingleses, pero el Brighton no desiste y ahora también se menciona al Chelsea, atraído por el rendimiento del joven, que este curso se ha erigido como una de las estrellas emergentes de la Bundesliga.

«Por supuesto que podemos ofrecerle un entorno en el que pueda desarrollarse de maravilla», aclaró Stobbe, indicando que El Mala también podría dar sus próximos pasos en Colonia. El internacional sub-21 alemán tiene contrato con el club hasta 2030, tras llegar el verano pasado del Viktoria Köln de la tercera división. «Es un jugador muy joven, con mucho talento. Le haremos una oferta que va más allá del aspecto económico. Tiene contrato hasta 2030», añadió Stobbe.