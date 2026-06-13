¡Sería un fichaje sensacional! ¿Una gran sorpresa en torno a Leon Goretzka tras su marcha del FC Bayern de Múnich?

Goretzka no renovó su contrato con el Bayern Múnich tras ocho años en el club y quedará libre este verano, cuando venza su contrato a finales de este mes.

En los últimos meses se le ha vinculado con varios clubes de primer nivel. Su fichaje por el AC Milan parecía cerrado hasta que los rossoneri perdieron el pase a la Champions en la última jornada y despidieron a toda la dirección deportiva, incluido el entrenador Massimiliano Allegri y el director deportivo Igli Tare, quienes apoyaban su llegada.

Además, el Atlético de Madrid mostró interés en ficharlo gratis; incluso ofreció al Bayern una pequeña suma en invierno, pero el jugador prefirió terminar la temporada con los bávaros.