El extremo alemán de 32 años, con 24 partidos internacionales, tiene contrato con su club de la Serie A hasta 2028. El jugador, que regresa a la Bundesliga, y la Fiorentina están cerca de un acuerdo sobre las condiciones del traspaso, pues el club de Florencia quiere deshacerse del zurdo a toda costa. Se habla de un monto cercano al millón de euros, cifra asumible para el Schalke. Por ello, el principal escollo de una posible transferencia recae en el propio futbolista.
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¡Sería un fichaje sensacional! El FC Schalke 04 busca fichar a un favorito de la afición
Gosens pasaría a ser uno de los mejor pagados del Schalke 04, con un sueldo bruto superior a un millón de euros anuales, pero ganaría menos que en la Fiorentina, donde cobra más de un millón neto por temporada.
Una posible solución sería una indemnización por parte del AC Florencia, pues su contrato en Italia aún tiene vigencia a largo plazo. Además de lo económico, el aspecto personal también resulta decisivo.
Gosens vive en Italia con su esposa y sus dos hijos y se siente como en casa. Estas pérdidas económicas y el posible cambio familiar llevan al S04 a mantener una actitud de espera.
- Getty Images Sport
¿Terminará Robin Gosens su carrera en el Schalke?
A pesar de todo, un regreso a Alemania sigue siendo posible gracias al vínculo emocional que el jugador mantiene con el club de la cuenca del Ruhr. Gosens es un ferviente seguidor del FC Schalke desde niño y, en el pasado, ha expresado su deseo de jugar algún día en el equipo de su corazón.
En 2022, el exjugador del Union Berlin declaró a Sky sobre un posible fichaje por el Gelsenkirchen: «Quizá dentro de cuatro años se hayan recuperado y vuelvan a ser un equipo importante en la Bundesliga, algo que deseo de todo corazón. Y quizá entonces sea, de hecho, el momento perfecto para poner fin a mi carrera allí».
Schalke 04: Moussa Ndiaye es la alternativa a Robin Gosens
Los responsables del Schalke se están cubriendo las espaldas en el mercado de fichajes para no quedarse sin refuerzos si fracasan las negociaciones por Gosens. Según el diario *Bild*, siguen los esfuerzos por fichar al lateral izquierdo Moussa Ndiaye.
El defensa de 24 años ya fue cedido al Schalke por el histórico RSC Anderlecht. En privado, el club prioriza fichar al jugador con el que se llegue a un acuerdo rápido y sin complicaciones.
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