«Sería un fichaje fantástico»: una leyenda del Chelsea insta al equipo a fichar a la estrella del Tottenham

Cole cree que Van de Ven es la persona indicada para solucionar los problemas defensivos del Chelsea. El jugador de 24 años ha sido uno de los pocos rayos de luz en una etapa por lo demás sombría para el Tottenham, que se encuentra inmerso en una lucha por evitar el descenso.

Ante los crecientes rumores de que el defensa busca salir del norte de Londres, Cole cree que los Blues deberían actuar con rapidez.

La leyenda del Chelsea está convencida de que las cualidades físicas de Van de Ven lo convierten en el jugador ideal para el sistema táctico que se está empleando actualmente en Stamford Bridge.

Al hablar sobre el posible fichaje, Cole fue claro sobre el impacto que el holandés podría tener en la plantilla de Rosenior, que busca reconstruir su solidez defensiva de cara a la próxima temporada.