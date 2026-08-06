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«Sería Picasso»: Lionel Messi regresa del Mundial con un impresionante doblete en la goleada del Inter Miami
Messi inspira la victoria de Miami
Messi fue titular por primera vez con el Inter Miami desde su regreso del Mundial, marcó dos goles y dio una asistencia en la victoria por 4-2 sobre el Atlético de San Luis en la Leagues Cup el miércoles. David Rodriguez adelantó pronto a los visitantes en el Nu Stadium, pero Messi respondió de inmediato con una brillante volea a toda velocidad tras un centro de Noah Allen. Después, Telasco Segovia puso por delante a Miami antes de que Messi añadiera un segundo tanto antes del descanso.
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Hoyos elogia un primer gol digno de Picasso
El primer gol de Messi recibió grandes elogios del entrenador del Inter Miami, Guillermo Hoyos, que se maravilló con la técnica necesaria para conectar limpiamente con el centro de Allen.
«Golpeó el balón en el aire», dijo Hoyos, en declaraciones recogidas por ESPN. «Los que hemos jugado al fútbol sabemos lo que hace falta para encontrar el tiempo y el espacio para conectar, empalmar un centro que venía de izquierda a derecha y golpearlo limpiamente de volea con la pierna izquierda. Si estuviéramos hablando de pintura, sería Picasso».
Noche de récord en Miami
El segundo gol de Messi le convirtió en el máximo goleador de la historia de la Leagues Cup con 14 tantos, superando al delantero de LAFC Denis Bouanga. Su compañero Allen también disfrutó de una noche histórica, al dar tres asistencias en un mismo partido por primera vez en su carrera. Sus inteligentes pases sirvieron para preparar los dos goles de Messi, así como el tanto de Segovia.
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Pensando en la prueba ante Monterrey
Miami se vio obligado a jugar sin Suárez, que comenzó a cumplir una sanción de seis partidos por escupir a un miembro del cuerpo técnico de los Seattle Sounders durante la final de la Leagues Cup de 2025. La suspensión deja al uruguayo fuera durante todo el torneo de este año.
A pesar de la ausencia de Suárez, el regreso de Messi da a Miami un impulso enorme mientras busca repetir su triunfo en la Leagues Cup de 2023. El equipo de las garzas continúa su campaña en la Leagues Cup el sábado, cuando se enfrentará al conjunto mexicano Monterrey.
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