«Sería Picasso»: Lionel Messi regresa del Mundial con un impresionante doblete en la goleada del Inter Miami

El primer gol de Messi recibió grandes elogios del entrenador del Inter Miami, Guillermo Hoyos, que se maravilló con la técnica necesaria para conectar limpiamente con el centro de Allen.

«Golpeó el balón en el aire», dijo Hoyos, en declaraciones recogidas por ESPN. «Los que hemos jugado al fútbol sabemos lo que hace falta para encontrar el tiempo y el espacio para conectar, empalmar un centro que venía de izquierda a derecha y golpearlo limpiamente de volea con la pierna izquierda. Si estuviéramos hablando de pintura, sería Picasso».