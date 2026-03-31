El delantero del FC Barcelona ha recibido el consejo de su excompañero Douglas Costa de que, una vez finalice su contrato con el equipo catalán, fiche por la Juventus de Turín, el club más laureado de Italia.
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«Sería perfecto»: un antiguo compañero del FC Bayern de Múnich aconseja a Robert Lewandowski un fichaje sorprendente
«Robert marca de todas las formas imaginables. Sería una gran incorporación para la Juventus, y yo le aconsejaría que se pusiera la camiseta blanquinegra. Marca desde cualquier lugar y seguirá haciéndolo durante muchos años. Sería perfecto para los bianconeri. Pero, de todos modos, ya tienen un delantero magnífico», declaró Costa en una entrevista con Tuttosport.
El brasileño y Lewandowski jugaron juntos durante tres temporadas en el Bayern, entre 2015 y 2017 y luego de nuevo entre 2020 y 2021, por lo que se conocen muy bien. Tras su etapa en Múnich, Costa fichó por la Juve, y ahora recomienda al delantero polaco que dé ese paso.
En la temporada 2017/18, Costa fue cedido por el Bayern a la Vecchia Signora, y un año después se produjo su traspaso definitivo. En todas las competiciones, disputó 103 partidos con el equipo turinés (diez goles, 22 asistencias) y se proclamó tres veces campeón de Italia.
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¿Se reunirán la Juventus y Lewandowski?
El contrato de Lewandowski con el Barça tiene vigencia hasta finales de junio de 2026. El jugador, de 37 años, aún no ha tomado una decisión definitiva sobre qué hará a partir de entonces, pero se rumorea que la Juve, al menos, estaría interesada en ficharlo.
Al respecto, se dice que incluso al margen del partido de clasificación para el Mundial entre Polonia y Albania (2-1) se habría producido incluso una reunión entre los responsables de la Vecchia Signora y Lewandowski.
Lewandowski, que fichó por el Barcelona procedente del Bayern de Múnich en 2022, ya no es la primera opción indiscutible en el centro del ataque de los catalanes desde esta temporada. No obstante, sigue siendo una pieza clave del equipo bajo las órdenes del entrenador Hansi Flick. En la actual temporada 2025/26, suma hasta ahora 16 goles y tres asistencias en 37 partidos disputados.
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La Juventus busca un sustituto para Vlahovic
Mientras tanto, la Juventus busca un nuevo delantero para sustituir a Dusan Vlahovic, que quiere marcharse. El contrato del serbio, que lleva de baja desde mediados de diciembre por una lesión en los aductores, expira este verano en Turín, por lo que podría marcharse sin coste alguno.
Sin embargo, recientemente se ha informado de un cambio de rumbo en este asunto. Al parecer, Vlahovic estaría, al menos, en conversaciones con la Juve para negociar las opciones de una renovación de contrato.
Robert Lewandowski: sus estadísticas de la temporada 2025/2026
Partidos
Goles
Asistencias
Minutos jugados
37
16
3
1.950