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Yosua Arya

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«Sería mi presidente, siempre»: Toby Alderweireld apoya a su excompañero para un sorprendente cargo en la FIFA

World Cup
V. Kompany
T. Alderweireld
Bundesliga
Bayern Múnich

Toby Alderweireld ha señalado a su excompañero en la selección belga y actual entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, como futuro presidente de la FIFA. El exdefensa cree que el fútbol necesita con urgencia a una verdadera figura del deporte para proteger las tradiciones y mantener a raya los intereses comerciales.

  • Alderweireld apoya a Kompany para la presidencia de la FIFA

    El exdefensa belga Alderweireld ha señalado al técnico del Bayern, Kompany, como su candidato ideal para dirigir la FIFA en el futuro. El excentral del Tottenham cree que el organismo rector mundial necesita un líder con una auténtica trayectoria futbolística.

    Kompany dirige actualmente al gigante alemán Bayern, donde ya ha conquistado dos títulos consecutivos de la Bundesliga. El exjugador de 40 años disfrutó anteriormente de una brillante carrera como futbolista, acumulando numerosos títulos en sus etapas en Inglaterra y Bélgica. Después de haber compartido campo en 47 ocasiones en la línea defensiva de Bélgica, Alderweireld insiste en que su excompañero posee la visión perfecta para gobernar este deporte.

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  • KompanyGetty Images

    «Siempre sería mi presidente»

    Alderweireld reveló que Kompany siempre tuvo la ambición de influir en este deporte más allá del terreno de juego, aunque durante su etapa como jugador no parecía evidente que fuera a seguir el camino de los banquillos.

    «¿Quién sería mi elección para ser el próximo presidente de la FIFA? Vincent Kompany», contó Alderweireld a Hajper. «Nunca pensé antes que quisiera convertirse en entrenador. Siempre hablaba de embarcarse en una misión para cambiar el fútbol, pero quizá su misión sea proteger el fútbol. Sería mi presidente, siempre».

  • Proteger la tradición frente a los intereses comerciales

    La recomendación llega en medio de críticas más amplias al actual presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que ascendió en la estructura administrativa de la UEFA en lugar de haber jugado profesionalmente. Alderweireld cree que a los dirigentes a menudo les falta la perspectiva necesaria para salvaguardar la cultura del fútbol.

    «Es muy importante que el presidente de la FIFA sea alguien que haya jugado al fútbol y conozca el fútbol», añadió. «Todos hemos sido aficionados. Luego nos hemos convertido en futbolistas. Conocemos ambas partes. Cuando era niño, iba a todos los partidos fuera de casa en autobús. No somos solo personas que ganaron mucho dinero jugando en la Premier League y la Champions League.

    «También somos aficionados al fútbol. Hemos jugado. Sabemos cómo es. Lo que supone ser jugador y aficionado. Lo único que es muy importante es que la persona que hable sea alguien de fútbol, porque mirad el Mundial. ¿Un espectáculo de 20 minutos en el descanso? Ahí es donde necesitas a alguien que conozca el fútbol para decir que no.

    «Lo más bonito de este deporte son sus tradiciones. Las cosas nuevas también tienen su lugar, pero también tenemos que proteger las tradiciones y por eso hacen falta futbolistas, gente de fútbol que haya estado vinculada al juego, para mantener a raya a los hombres de negocios».

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  • VINCENT KOMPANY BAYERN MÜNCHEN Getty Images

    Mantener a raya a los empresarios en el futuro

    Alderweireld subrayó que preservar la arraigada herencia del fútbol exige que exjugadores estén en el máximo nivel de gobernanza para equilibrar la ambición comercial con los valores tradicionales.

    Aunque Kompany sigue centrado en sus funciones como entrenador del Bayern, Alderweireld cree firmemente que su ex capitán está destinado a dar un paso al frente y proteger el fútbol mundial cuando llegue el momento.

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