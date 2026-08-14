La recomendación llega en medio de críticas más amplias al actual presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que ascendió en la estructura administrativa de la UEFA en lugar de haber jugado profesionalmente. Alderweireld cree que a los dirigentes a menudo les falta la perspectiva necesaria para salvaguardar la cultura del fútbol.

«Es muy importante que el presidente de la FIFA sea alguien que haya jugado al fútbol y conozca el fútbol», añadió. «Todos hemos sido aficionados. Luego nos hemos convertido en futbolistas. Conocemos ambas partes. Cuando era niño, iba a todos los partidos fuera de casa en autobús. No somos solo personas que ganaron mucho dinero jugando en la Premier League y la Champions League.

«También somos aficionados al fútbol. Hemos jugado. Sabemos cómo es. Lo que supone ser jugador y aficionado. Lo único que es muy importante es que la persona que hable sea alguien de fútbol, porque mirad el Mundial. ¿Un espectáculo de 20 minutos en el descanso? Ahí es donde necesitas a alguien que conozca el fútbol para decir que no.

«Lo más bonito de este deporte son sus tradiciones. Las cosas nuevas también tienen su lugar, pero también tenemos que proteger las tradiciones y por eso hacen falta futbolistas, gente de fútbol que haya estado vinculada al juego, para mantener a raya a los hombres de negocios».