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«¡Sería mejor que se marchara!»: instan al Real Madrid a vender a Vinicius Jr porque su sociedad con Kylian Mbappe no termina de funcionar
La nueva era de Mourinho se estanca para Vinicius
El Real Madrid inició este verano una nueva etapa con el regreso de Jose Mourinho al banquillo. Vinicius acabó comprometiéndose con un contrato a largo plazo tras unas negociaciones prolongadas y un dilatado culebrón sobre su posible fichaje por el Arsenal. Pese a haber asegurado su futuro en el Bernabéu, el extremo brasileño ha sufrido una caída drástica de rendimiento.
Desde que firmó el contrato, no ha logrado recuperar su mejor nivel. Buena parte del problema se debe a que su entendimiento sobre el terreno de juego con Mbappe, la otra estrella del ataque, no ha estado a la altura de lo esperado, lo que ha aumentado la presión externa.
- AFP
«Esta asociación no ha dado los resultados esperados»
En declaraciones a beIN Sports(vía RM4Arab), el exinternacional francés Desailly cuestionó que mantener a ambos delanteros fuera la decisión acertada. Sugirió que el Real Madrid debería haberse desprendido de la estrella sudamericana para equilibrar mejor su plantilla.
«Creo que el Real Madrid debería haber dejado marchar a Vinicius. Necesita buscar otros jugadores», afirmó Desailly. «Una vez más, estamos hablando de la asociación entre Kylian Mbappe y Vinicius. Esa asociación no ha dado resultado.
«Así que, en mi opinión personal como analista, creo que sería mejor que se marchara. Veamos si sería capaz de borrar todos los pensamientos y opiniones negativos dirigidos hacia él».
La frustración estalla en Roma
El difícil momento del delantero quedó patente en un reciente duelo de Champions League contra la Roma en el Estadio Olímpico. Con el Madrid perdiendo 3-1, Mourinho sustituyó sin contemplaciones a Vinicius poco antes de la hora de juego, después de que perdiera el balón en la jugada del segundo gol de los locales. Endrick y Arda Guler, que entraron desde el banquillo, cambiaron de inmediato el rumbo del partido, y Endrick, Carlos Espi y Antonio Rudiger culminaron una remontada espectacular.
Vinicius mostró su disgusto por el cambio y después admitió que es «lo más natural» que se enfade cuando le sustituyen, porque siempre quiere jugar.
Su frustración aumentó al enterarse de que había sido sancionado con cuatro partidos de LaLiga tras ver una tarjeta roja contra el Villarreal. El extremo reconoció que le desconcertó recibir el aviso tan tarde y reveló que no le comunicaron la sanción hasta «justo cuando llego al estadio».
- IPA Sport
Baja para el Clásico
Mourinho deberá afrontar los próximos cuatro partidos de liga del Real Madrid, incluido el primer Clásico de la temporada, sin su extremo estrella. Mientras Vinicius cumple su sanción, es probable que el técnico portugués recurra a Endrick y Guler para cubrir su ausencia tras la decisiva aparición de ambos en Italia.
El parón obligado podría permitir a Vinicius desconectar de los focos y recuperar fuerzas, algo que necesitaba, aunque también dará al Madrid tiempo de sobra para poner a prueba la fluidez de su ataque sin él.
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