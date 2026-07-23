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Sería lógico que Cristiano Ronaldo jugara en una franquicia distinta a la de Lionel Messi si el astro portugués decidiera fichar por la MLS y compartir liga con su eterno rival
Messi se une a caras conocidas en el Inter de Miami
Sir David Beckham atrajo a Messi a Estados Unidos en 2023. El ocho veces ganador del Balón de Oro ha llevado al sur de Florida los títulos de la Leagues Cup, el Supporters’ Shield y la MLS Cup, además de ganar un par de premios al MVP.
En el «Estado del Sol» se han reunido viejos conocidos como Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suárez y Rodrigo De Paul, y el último en sumarse ha sido el centrocampista brasileño Casemiro.
¿Podría Ronaldo seguir ese camino? Al portugués, de 41 años y cerca de los 1.000 goles, apenas le queda por lograr. ¿Disfrutaría de la oportunidad de competir junto a Messi antes de colgar las botas?
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¿Llegará Ronaldo a ser algún día compañero de equipo de Messi?
Silvestre, que jugó con Ronaldo en el Manchester United, no ve probable un fichaje bomba. Tras pasar por la MLS con los Portland Timbers, el francés —en una charla con BetVictor Online Casino— respondió a GOAL sobre si CR7 podría buscar el sueño americano: «Dejó huella en Arabia Saudí y ganó la liga. No lo sé. No sé si querría irse a EE. UU., pero no se puede descartar. Si quiere seguir jugando, puede hacerlo en cualquier sitio. Yo no lo descartaría».
Sobre la posibilidad de que Ronaldo pase del Al-Nassr a Miami y comparta vestuario con Messi, añadió: «Tendría más sentido que estén en equipos distintos y compitan. Sería más atractivo y divertido.
Para cualquier entrenador también tendría más sentido. No creo que puedan compartir vestuario; no es que no se lleven bien, pero, en cuanto a la mentalidad de liderazgo de Messi, solo puede haber uno. Así que tenerlos en franquicias distintas sería más lógico».
Beckham pone en marcha un ambicioso proyecto en la MLS
Giuseppe Rossi, exinternacional italiano y excompañero de Ronaldo en Old Trafford, ya se había pronunciado ante GOAL sobre la posibilidad de que Messi y CR7 unieran fuerzas: «No quiero verlo.
«No quiero ver a Messi y a Ronaldo juntos. Sería raro. Mejor que se mantengan separados. Si Ronaldo quiere jugar en Estados Unidos, que lo pongan en… ¿qué otro equipo hay en Florida? El Orlando. Así, al menos, podrían tener una buena rivalidad allí».
Sin embargo, si alguien puede hacer realidad ese sueño, ese es la leyenda del United y de Inglaterra, Beckham, quien sigue al frente como copropietario del Inter de Miami. Robert Earnshaw —que jugó en Toronto FC, Chicago Fire y Vancouver Whitecaps— dijo a GOAL que «Golden Balls» puede dar a los aficionados un gran espectáculo en EE. UU.: «Si hubiera un lugar donde pudiera pasar, sería en un equipo como el Inter Miami.
«Lamentablemente, no creo que suceda. A todos los aficionados nos encantaría verlos jugar juntos antes de retirarse, y si hubiera una oportunidad, esa sería con David Beckham».
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Contratos de los mejores de todos los tiempos: cuándo vencen los contratos de Ronaldo y Messi
Ronaldo tiene un año más de contrato con el Al-Nassr y quiere jugar con su hijo, Cristiano Jr., quien ya compite en un club de Oriente Medio.
Messi, vinculado a Miami hasta 2028, podría recibirlo en Estados Unidos antes de que ambos piensen en el retiro.
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