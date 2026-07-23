Sir David Beckham atrajo a Messi a Estados Unidos en 2023. El ocho veces ganador del Balón de Oro ha llevado al sur de Florida los títulos de la Leagues Cup, el Supporters’ Shield y la MLS Cup, además de ganar un par de premios al MVP.

En el «Estado del Sol» se han reunido viejos conocidos como Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suárez y Rodrigo De Paul, y el último en sumarse ha sido el centrocampista brasileño Casemiro.

¿Podría Ronaldo seguir ese camino? Al portugués, de 41 años y cerca de los 1.000 goles, apenas le queda por lograr. ¿Disfrutaría de la oportunidad de competir junto a Messi antes de colgar las botas?