«Sería genial»: Aleksandar Pavlovic quiere que la estrella de la selección alemana fiche por el Bayern de Múnich

Varios medios aseguran que el FC Bayern Múnich quiere fichar al jugador de 22 años del Eintracht Fráncfort. Según Bild, el traspaso a la Säbener Straße es inminente.

Los clubes habrían acordado una cláusula de rescisión de 55 millones de euros. Desde hace tiempo todo estaría claro entre el Bayern y el jugador, quien habría rechazado un traspaso a la Premier League para fichar por el equipo muniqués.

En el club más laureado de Alemania firmaría hasta 2031. El calendario del traspaso ya está fijado y vinculado a la participación de Alemania en el Mundial: Brown se someterá al reconocimiento médico en la sede de la selección en Estados Unidos.

Su llegada cuestiona el futuro de Alphonso Davies, cuyas lesiones en el último año y medio preocupan a la directiva. En mayo, la revista kicker apuntó que el canadiense podría salir este verano.