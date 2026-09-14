La frustración en torno al romo ataque del Tottenham quedó patente al pitido final, culminando en un animado intercambio sobre el césped entre De Zerbi y Mathys Tel. El delantero, que entró como suplente en la segunda parte, tuvo problemas para influir en el juego, lo que provocó una explicación táctica inmediata de su entrenador sobre el terreno de juego.

De Zerbi restó importancia al enfrentamiento y explicó que se trataba simplemente de una cuestión de instrucciones posicionales. "Sí, le di indicaciones en el campo", declaró. "La orientación corporal de un delantero. El delantero puede jugar con el hombro orientado hacia la portería. Si estamos jugando con James Maddison, Mohammed Kudus y Savio, él tiene que jugar como delantero, y el delantero tiene que mirar a la portería, ¿no?"

El técnico de los Spurs aclaró además que Tel necesitaba ajustar sus instintos al anticipar los envíos. "O en el centro de Robertson. Tiene que quedarse por dentro porque empezó su carrera como delantero. Ahora está jugando como extremo, pero empezó su carrera como delantero", explicó De Zerbi, antes de insistir en que "no hay ningún problema" y reafirmar su cariño por el jugador.



