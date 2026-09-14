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«¡Sería el mejor entrenador de Italia!»: la extraña afirmación de Roberto De Zerbi pese a que la histórica sequía goleadora del Tottenham continúa ante el Everton
Los históricos problemas ofensivos del Tottenham Hotspur
Los problemas ofensivos del Tottenham tocaron un nuevo fondo, ya que el empate sin goles ante el Everton prolongó su pésima racha de cara a portería. Tras las derrotas a comienzos de temporada contra el Brentford y el Newcastle United, además de quedarse en blanco ante el Nottingham Forest, el Tottenham no ha logrado marcar en sus cuatro primeros partidos de liga.
Este notable desplome marca la primera vez en la historia del Tottenham que sufre un inicio tan estéril en una campaña liguera. Aunque el equipo visitante sumó un punto en su último partido, su absoluta incapacidad para inquietar al portero rival ha puesto bajo una enorme presión a su línea de ataque.
- AFP
De Zerbi se centra en lo positivo
En lugar de centrarse en las carencias ofensivas de su equipo, De Zerbi aprovechó su rueda de prensa posterior al partido para destacar la nueva solidez defensiva del Tottenham. El técnico italiano señaló las porterías a cero consecutivas ante el Nottingham Forest y el Everton como prueba de un progreso estructural.
Ante los medios, el entrenador sugirió que su planteamiento táctico sería muy elogiado en su país. «Por ejemplo, en Italia, debería ser el mejor entrenador, ¿no? Dos partidos, dos porterías a cero», comentó De Zerbi. «¿Qué escribiría La Gazzetta dello Sport? Dos porterías a cero. ¿Qué vais a escribir mañana: una portería a cero o ningún gol? Decidme qué es lo que realmente queréis escribir».
Las tensiones tácticas saltan al terreno de juego
La frustración en torno al romo ataque del Tottenham quedó patente al pitido final, culminando en un animado intercambio sobre el césped entre De Zerbi y Mathys Tel. El delantero, que entró como suplente en la segunda parte, tuvo problemas para influir en el juego, lo que provocó una explicación táctica inmediata de su entrenador sobre el terreno de juego.
De Zerbi restó importancia al enfrentamiento y explicó que se trataba simplemente de una cuestión de instrucciones posicionales. "Sí, le di indicaciones en el campo", declaró. "La orientación corporal de un delantero. El delantero puede jugar con el hombro orientado hacia la portería. Si estamos jugando con James Maddison, Mohammed Kudus y Savio, él tiene que jugar como delantero, y el delantero tiene que mirar a la portería, ¿no?"
El técnico de los Spurs aclaró además que Tel necesitaba ajustar sus instintos al anticipar los envíos. "O en el centro de Robertson. Tiene que quedarse por dentro porque empezó su carrera como delantero. Ahora está jugando como extremo, pero empezó su carrera como delantero", explicó De Zerbi, antes de insistir en que "no hay ningún problema" y reafirmar su cariño por el jugador.
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Se avecinan pruebas cruciales en la copa y en la liga
De Zerbi afronta ahora una semana vital para corregir la histórica disfunción ofensiva del Tottenham. Su desafío inmediato es una complicada visita a Anfield en la tercera ronda de la Carabao Cup para medirse al Liverpool, un escenario difícil para que el Spurs intente reencontrarse con el gol ante un rival de primer nivel.
Después de ese duelo copero entre semana, el Tottenham regresará a la acción en la Premier League recibiendo al Aston Villa el sábado. Si De Zerbi no logra encontrar rápidamente la forma de transformar la solidez defensiva en producción ofensiva en estos dos partidos, el relato en torno a su etapa al frente del equipo pasará con rapidez de la progresión táctica a una crisis en toda regla.
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