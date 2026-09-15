En declaraciones a Movistar+, Yamal dejó claro que aspirar a lo más alto es innegociable para un club de la dimensión del Barcelona. «Está bien obsesionarse con la Champions League; sería muy cobarde por nuestra parte no creer que vamos a ir a por ella este año», explicó el adolescente.

El extremo celebró el ambiente de confianza dentro de la plantilla y añadió: «Lo veo como algo bueno; me alegra que la gente entre en el vestuario pensando que podemos ganarla. Creo que el problema sería si alguien saliera y dijera que vamos a ganarla pase lo que pase, porque nunca se puede saber eso con certeza».

Reflexionando sobre la trayectoria del club, declaró: «Al fin y al cabo, somos el Barça, y el Barça ha tenido etapas en las que fue el mejor equipo de la historia y ha ganado la Champions League. Tenemos la plantilla para lograrlo».



