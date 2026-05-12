¡Serhou Guirassy quiere marcharse! El delantero toma una decisión trascendental sobre su futuro, mientras el Borussia Dortmund teme que equipos como el Manchester City, el Liverpool, el Arsenal o el Barcelona activen una cláusula especial

Tras dos temporadas muy productivas en Westfalia, Guirassy ha comunicado al Dortmund su deseo de marcharse durante la próxima ventana de fichajes. El delantero de 30 años, fichado en 2024 por 18 millones de euros al VfB Stuttgart, ha marcado 59 goles y dado 15 asistencias en 95 partidos oficiales. Aunque mantiene una relación profesional con el cuerpo técnico, no se siente cómodo con el estilo de juego del club y busca un reto mayor.