Serhou Guirassy fue rechazado: Arsenal, Liverpool, Manchester City, Real Madrid y Barcelona dejaron pasar la oportunidad de activar su cláusula de rescisión de 40 millones de euros

Aunque el Fenerbache turco se interesó, su fichaje por la Super Lig parece improbable. El periodista de Sky Sports, Patrick Berger, afirma: «Serhou Guirassy descarta ahora ir a Turquía. En el BVB han hecho planes internos contando con Guirassy y sin [Karim] Adeyemi; esos eran los dos candidatos a ser vendidos. Por lo tanto, en estos momentos doy por hecho que Guirassy también jugará en el BVB la próxima temporada, a menos que ocurra algo».

Esta postura interna coincide con el deseo del club de mantener la estabilidad bajo la dirección de Niko Kovac. El delantero ya ha mantenido conversaciones constructivas con el entrenador y el director deportivo Nils Book, quienes «le han dejado claro que les gustaría que se quedara». Actualmente, el jugador no tiene sobre la mesa ninguna «oferta interesante» que le haga plantearse abandonar el Signal Iduna Park.