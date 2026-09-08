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Borussia Dortmund v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

Serhou Guirassy brilla en ambas áreas y el Borussia Dortmund sobrevive al susto del Villarreal en la Champions League

Borussia Dortmund
S. Guirassy
Borussia Dortmund vs Villarreal
Villarreal
Liga de Campeones

Serhou Guirassy marcó un doblete y se hizo un gol en propia puerta en el dramático triunfo por 3-2 del Borussia Dortmund ante el Villarreal en su estreno en la Champions League. El delantero guineano vivió una noche caótica en un partido señalado para él, y el BVB se aseguró los tres puntos pese al suspense final en el Signal Iduna Park.

  • El Dortmund se lleva por poco un thriller de cinco goles en la Champions League

    El Dortmund abrió su campaña en la Liga de Campeones con una entretenida victoria por 3-2 sobre el Villarreal. Guirassy fue la figura central, al marcar dos goles en la portería correcta antes de anotar sin querer en propia puerta en una caótica segunda parte.

    Los locales se adelantaron poco después de la reanudación, cuando el centro de Renato Veiga se desvió hacia su propia portería. Santiago Mourino empató para el Villarreal, pero la mayor calidad del Dortmund acabó imponiéndose para asegurar tres puntos muy trabajados.

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  • Borussia Dortmund v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Guirassy firma un dramático doblete en los últimos minutos

    El Villarreal desaprovechó varias ocasiones clarísimas en la primera parte, con Georges Mikautadze pifiando un remate desde cerca y Tajon Buchanan obligando a Gregor Kobel a lucirse con una parada brillante. El Dortmund castigó esos fallos cuando Veiga desvió sin querer un centro de Maximilian Beier y lo introdujo en su propia portería en el minuto 53.

    Mourino sorprendió a Kobel con un cabezazo peinado para empatar para el conjunto español, pero Guirassy devolvió la ventaja al Dortmund al empujar a la red un preciso centro raso de Fabio Silva en el minuto 80. Tres minutos después, Guirassy provocó y transformó un penalti después de que Mourino lo derribara dentro del área.

    Todavía hubo tiempo para más drama cuando una parada de Kobel rebotó en la cara de Guirassy y acabó en su propia portería. El Villarreal apretó frenéticamente en busca de un segundo empate, pero Veiga desvió fuera una ocasión postrera en el tiempo añadido.

  • El delantero alcanza un hito en una notable trayectoria europea

    El salvaje encuentro marcó la aparición número 100 de Guirassy con la camiseta del Dortmund, elevando su cifra total de goles con el club a 64. Su actuación reforzó aún más su creciente reputación como uno de los artilleros más letales de Europa.

    Desde el inicio de la temporada 2024-25, el delantero guineano ha participado directamente en 26 goles en 25 apariciones en la Champions League. En toda la competición, ese sobresaliente registro solo lo supera el delantero del Manchester City Erling Haaland.

    Mientras tanto, los problemas del Villarreal a domicilio en Europa continuaron pese a una mejoría en ataque. El Submarino Amarillo no había marcado en ninguno de sus cuatro partidos fuera de casa en la Champions League la temporada pasada, aunque esta vez llevó al Dortmund al límite.

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  • Borussia Dortmund v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Ambos equipos vuelven a centrar su atención en la competición doméstica

    Tras haber superado un complicado estreno europeo, el Dortmund volverá ahora a centrar su atención en el fútbol nacional. El BVB se prepara para recibir al Paderborn en su próximo partido de la Bundesliga, con el objetivo de seguir ganando impulso.

    El Villarreal debe rehacerse tras su ajustada derrota en Alemania. El conjunto español regresa a la Liga con un duelo en casa ante el Real Betis, que también compitió en Europa después de lograr una victoria por 3-2 sobre el Lille.

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