Sergio Reguilón, compañero de Lionel Messi en el Inter de Miami, revela que pagaría una suma de seis cifras para que su perro lo acompañe a Estados Unidos

Trasladar a un perro grande al extranjero supone un desafío, pero Reguilón no se amedrenta por el elevado coste. El defensa, que fichó por el Tottenham en 35 millones de dólares (26 millones de libras) y luego fue cedido, explicó su plan: «He tramitado su pasaporte para traerlo a Estados Unidos y ya lo tiene. Ahora quiero que viaje en la bodega para que no sufra. Es un perro grande. Después del verano alquilaré un jet privado cuando vaya a España. Costará 135 000 dólares el trayecto, pero vale la pena».