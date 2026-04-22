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Sergio Ramos, icono del Real Madrid, ofrece información actualizada sobre la oferta de compra del Sevilla
Las negociaciones de la adquisición cobran impulso
Según ESPN, el veterano defensa lidera un consorcio respaldado por el grupo inversor Five Eleven Capital para convertirse en accionista mayoritario del club andaluz. El futbolista de 40 años, sin equipo tras dejar los Rayados de Monterrey en diciembre de 2025, ha avanzado en un proceso iniciado el año pasado. La afición sevillista muestra entusiasmo ante el posible regreso de su héroe, que buscaría enderezar el rumbo de un equipo que ha coqueteado con el descenso en las últimas temporadas.
- AFP
Se ha revelado la cronología
El martes, en Sevilla, el ex capitán de la selección española sugirió que la resolución de las negociaciones podría ser inminente. Su optimismo indica que el consorcio ha superado los primeros obstáculos para cerrar el cambio de dirección en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. «Habrá noticias en semanas o meses y esperamos que sean las que todos deseamos», afirmó Ramos al ser preguntado por la operación de compra. «Todo va bien».
El fin de una era en el campo
La compra supone un nuevo capítulo para Ramos, pero acabaría con cualquier posibilidad de que vuelva a jugar en España. La normativa de La Liga impide que un jugador en activo tenga acciones de un club de la competición. Esto obliga al legendario defensa a tomar una difícil decisión sobre su futuro. Si la compra se concreta, deberá retirarse o jugar en el extranjero. «Me siento muy bien», dijo Ramos sobre su presente alejado de los campos. «Ahora paso mucho tiempo con mi familia y lo disfruto».
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Salvar a un club en crisis
La oferta llega en un momento crítico para el Sevilla, que vive una temporada pesadilla. Con solo nueve victorias en 31 jornadas, el club anda al borde del descenso a falta de siete partidos. La implicación de figuras legendarias refuerza la propuesta de compra, vista por muchos como la única forma de acabar con la inestabilidad en el Ramón Sánchez-Pizjuán.