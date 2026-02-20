Sergio Agüero lanza una dura pulla al Manchester United al explicar por qué la salida de Pep Guardiola del City no tendrá un efecto devastador como el que tuvo la retirada de Sir Alex Ferguson

Si esta va a ser la última temporada de Guardiola con el City, estará decidido a despedirse por todo lo alto ganando su séptimo título de la Premier League. Y el City se está acercando a ese objetivo tras recortar la distancia con el líder, el Arsenal, a cinco puntos, con un partido menos. El Arsenal ha perdido puntos en sus dos últimos partidos contra el Brentford y el Wolves, mientras que el City ha ganado sus dos últimos encuentros de liga, contra el Liverpool y el Fulham.

Sin embargo, Guardiola ha insistido en que no está hablando de la situación de la lucha por el título con sus jugadores, ya que aún quedan 12 partidos y pueden cambiar muchas cosas de aquí al final de la temporada. El viernes declaró: «Lo único que me preocupa es el Newcastle. No me preocupa la final de la Copa de la Liga contra el Arsenal hasta que llegue. Ahora es el Newcastle, descansar y después el Leeds. No sé qué va a pasar en estos 12 partidos. No he hablado ni un segundo de eso con mis jugadores.

Ayer y anteayer solo hablamos del Newcastle, del Newcastle y del Newcastle. No hablé de la clasificación ni de la tabla. No me importa en absoluto. Son 12 partidos. Hazme esta pregunta cuando queden dos o tres partidos y te responderé, pero 12 partidos son una eternidad. Esa es la única verdad que tengo.

Tenían nueve puntos [de ventaja] porque nosotros teníamos un partido menos. Cuando todos tengan los mismos partidos, y después tendremos las diferencias. Van a pasar muchas cosas hasta el final de la temporada. El 70 % de los jugadores son nuevos, por lo que no tienen experiencia en este tipo de situaciones. La experiencia es ganar mañana».