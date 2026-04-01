Sergio Agüero confirma que se someterá a una operación tras ser retirado del campo lesionado durante un torneo para mayores de 35 años

Esta lesión supone una gran decepción para Agüero, que venía disfrutando de un buen momento de forma en las categorías superiores. Tras haber recuperado la rutina en el club de su infancia, el argentino acababa de expresar recientemente su deseo de seguir representando al equipo de forma habitual tras marcar en la victoria sobre el Riestra.

Antes de esta desgracia, Agüero había declarado con optimismo a los periodistas, según Marca: «Voy a seguir por aquí, así que espero seguir sumando partidos». Por desgracia, esos planes quedan ahora en suspenso, ya que el foco de atención pasa del campo a la mesa de operaciones. La lesión supone su contratiempo físico más grave desde que se vio obligado a colgar las botas como profesional tras el descubrimiento de una afección cardíaca durante su breve etapa en el Barça.