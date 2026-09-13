El Hull sigue siendo la gran sorpresa de la nueva temporada de la Premier League, al sumar un punto vital en el oeste de Londres para mantener su condición de invicto. El Hull mostró una enorme garra para remontar, llegó a ponerse por delante en el marcador durante un breve tramo del partido antes de acabar repartiéndose los puntos con el Chelsea. Para un equipo recién ascendido, sumar ocho puntos en sus primeros cuatro partidos supone un arranque soñado que pocos expertos pronosticaban, consolidando su estatus como un equipo que pertenece a este nivel.

Hablando después del pitido final, un reflexivo Jakirovic valoró el desarrollo del partido y reconoció que, aunque la victoria estuvo al alcance, un punto fue una recompensa justa para ambos equipos. "Fue otro partido que podríamos haber ganado y otro que podríamos haber perdido. Tuvimos algunos momentos, especialmente en la segunda parte, con el 2-1 a favor, en los que tuvimos la oportunidad de marcar un tercero, y con el 2-2 tuvimos una ocasión para volver a ponernos por delante, pero ellos también tuvieron una buena oportunidad que exigió una buena parada, así que al final creo que el empate quizá sea un resultado justo", declaró en la página web oficial del club.