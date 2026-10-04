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Sergej Barbarez rompe su silencio mientras el talismán Edin Dzeko abandona la concentración de Bosnia antes del crucial choque contra Polonia
Barbarez se sincera sobre la salida de Dzeko
Mientras Bosnia se prepara para su próximo duelo de la Nations League, el foco sigue puesto en el vacío que deja su capitán saliente. Barbarez atendió a los medios sobre la situación del delantero legendario e indicó que se espera que el atacante viaje a Alemania hoy mismo. La transición marca un punto de inflexión importante para la selección nacional, que busca construir un futuro sin su figura más icónica.
«Creo que hoy tiene que ir a Alemania. Me alegraría que apareciera, para verlo una vez más. Sinceramente, no soy amigo de algunas despedidas, tanto en la vida privada como tampoco de esta manera. Nos veremos muchas más veces en nuestras vidas, como ha sido hasta ahora. Eso es lo más importante, que sigamos siendo amigos, grandes personas que tienen dignidad y que se apoyan mutuamente», explicó Barbarez, citado por Reprezentacija.
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Ajustes tácticos y estado físico de la plantilla
A pesar de la pérdida de Dzeko, Barbarez sigue siendo optimista sobre la profundidad y la preparación de los miembros restantes de su plantilla. El seleccionador señaló que, aunque el cansancio es un factor tras un intenso empate con Suecia, el resto de la lista de 25 jugadores está en forma y disponible para ser seleccionado. Esto incluye posibles cambios en la portería si se alcanzan ciertos objetivos físicos durante el entrenamiento.
«Solo Edin se despidió de nosotros; por lo demás, los 25 jugadores están aquí, todos están listos. Hay cansancio, pero todavía nos quedan más de 24 horas. Aunque algunos llevan ya tres partidos, yo digo que si quieren jugar al máximo nivel, así es», declaró Barbarez.
Los contratiempos físicos de Bazdar y los límites de la plantilla
Al abordar la ausencia de Samed Bazdar de la convocatoria en los últimos tres partidos, el seleccionador explicó que una lesión temprana limitó enormemente la disponibilidad del jugador. Bazdar se perdió los dos primeros encuentros, después de haber completado solo una sesión de entrenamiento antes del segundo partido. Su reintegración en la dinámica del equipo se complicó aún más cuando Dzeko regresó a la convocatoria antes del encuentro contra Suecia, lo que dejó sin plazas disponibles la lista.
«Estuvo lesionado en los dos primeros partidos. Solo hizo un entrenamiento antes del segundo encuentro. Edin regresó a la convocatoria antes de Suecia y, por desgracia, no había más plazas. Espero que hoy dé el máximo en el entrenamiento, pero ya sabéis que dos de ellos tienen que ir a la grada», reveló el seleccionador de Bosnia.
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El desafío de enfrentarse a Polonia
Polonia también tendrá la baja de una figura legendaria propia, ya que Robert Lewandowski no estará disponible para el partido. Barbarez no tardó en trazar paralelismos entre las situaciones de ambas naciones, al reconocer el impacto psicológico de perder a talismanes de tanto peso mediático. Sin embargo, advirtió de que la profundidad de Polonia sigue siendo una amenaza importante al margen de las ausencias individuales.
«Nos pasa lo mismo con Robert que con Edin. Robert seguirá jugando, pero cuando no está… son personalidades por las que todo el mundo viene al estadio y por las que cada rival siente un enorme respeto. Nos ocurre lo mismo que contra Suecia, que cambian a 5-6 jugadores y siguen teniendo calidad», señaló Barbarez.
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