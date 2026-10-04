Mientras Bosnia se prepara para su próximo duelo de la Nations League, el foco sigue puesto en el vacío que deja su capitán saliente. Barbarez atendió a los medios sobre la situación del delantero legendario e indicó que se espera que el atacante viaje a Alemania hoy mismo. La transición marca un punto de inflexión importante para la selección nacional, que busca construir un futuro sin su figura más icónica.

«Creo que hoy tiene que ir a Alemania. Me alegraría que apareciera, para verlo una vez más. Sinceramente, no soy amigo de algunas despedidas, tanto en la vida privada como tampoco de esta manera. Nos veremos muchas más veces en nuestras vidas, como ha sido hasta ahora. Eso es lo más importante, que sigamos siendo amigos, grandes personas que tienen dignidad y que se apoyan mutuamente», explicó Barbarez, citado por Reprezentacija.