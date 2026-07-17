Aunque el equipo acaba de lograr su primer título de liga en 22 años, en el Emirates Stadium saben que deben seguir creciendo. No pueden detenerse, pues los rivales con más poder económico ya acechan.

En el norte de Londres se buscan refuerzos en todas las líneas: defensa, ataque y centro del campo, para añadir más energía y creatividad.

Ahí entra Bruno Guimarães, internacional brasileño que lleva cinco años brillando en la Premier League con el Newcastle. El centrocampista de 28 años está abierto a un nuevo reto.

El Arsenal le abriría las puertas si se alcanza un acuerdo, aunque podría hacer falta una oferta de entre 80 y 100 millones de libras (108 y 135 millones de dólares) para convencer a sus rivales nacionales de que lo vendan.