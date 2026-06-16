Nmecha brilló en la primera parte de su debut ante Curazao el domingo: marcó el 1-0 y provocó el penalti del 3-1 justo antes del descanso.

Días antes, el seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, había resaltado el gran potencial de Nmecha y se mostró satisfecho de que el jugador hamburgués haya recuperado su mejor forma a tiempo para el Mundial tras una lesión de rodilla en marzo. «Es un jugador de primer nivel con todo lo necesario para ser uno de los mejores centrocampistas del mundo: talento, velocidad y dinamismo. Está sano, en forma y nos ayudará mucho en el torneo».

Opinión que comparte Lothar Matthäus, quien lo definió como «uno de los mejores mediocampistas box-to-box del mundo». «Si ahora consigue encontrar el equilibrio, lo tendrá todo», añadió Bastian Schweinsteiger, y Mats Hummels coincidió en MagentaTV: «Tiene todo lo necesario para ser de talla mundial, realmente le veo capaz de todo en el fútbol».