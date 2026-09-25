El delantero del AZ Mexx Meerdink hizo su esperado debut con la absoluta de Países Bajos en el empate 1-1 del jueves por la noche ante Alemania en la Liga de Naciones de la UEFA, en el Johan Cruyff Arena. En una entrevista posterior al partido con ESPN NL, el atacante de 23 años habló sobre cómo entró en acción apenas en el minuto 35, cuando el delantero titular Brian Brobbey empezó a cojear y se marchó lesionado.

El momento supuso una completa redención para Meerdink, que se había visto obligado a abandonar su primera convocatoria con la selección un año antes debido a una desafortunada lesión.

Expresó una enorme gratitud por haber cumplido por fin su sueño de debutar con la absoluta.