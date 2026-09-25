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«Será más de uno, ¿no?»: Mexx Meerdink desvela la rivalidad con su padre tras un dramático debut con Países Bajos
Meerdink completa su emotivo debut con Países Bajos tras redimirse de su lesión
El delantero del AZ Mexx Meerdink hizo su esperado debut con la absoluta de Países Bajos en el empate 1-1 del jueves por la noche ante Alemania en la Liga de Naciones de la UEFA, en el Johan Cruyff Arena. En una entrevista posterior al partido con ESPN NL, el atacante de 23 años habló sobre cómo entró en acción apenas en el minuto 35, cuando el delantero titular Brian Brobbey empezó a cojear y se marchó lesionado.
El momento supuso una completa redención para Meerdink, que se había visto obligado a abandonar su primera convocatoria con la selección un año antes debido a una desafortunada lesión.
Expresó una enorme gratitud por haber cumplido por fin su sueño de debutar con la absoluta.
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Un delantero revela su sorpresa por la temprana sustitución de Brobbey por lesión
Al recordar el dramático momento de su entrada, Meerdink admitió que le sorprendió que el nuevo seleccionador de Oranje, Xavi, pronunciara su nombre desde el banquillo tan pronto en el partido. Pese a esperar que el cuerpo técnico eligiera una opción con más experiencia, el joven delantero calentó rápidamente y se adaptó con soltura al ritmo.
Meerdink elogió el intenso estilo de dirección de Xavi y señaló que la visible pasión del español contagió rápidamente a toda la plantilla.
"Podía ver que Brian cojeaba", explicó Meerdink. "Pensé para mí: '¿Va a pasar ya?'. Pensé que el entrenador podría elegir a otra persona. Pero dijeron mi nombre y entonces tuve que empezar a calentar, y todo fue muy rápido. Xavi transmite mucha pasión, y eso lo sienten los jugadores".
El delantero reflexiona sobre el gol anulado y la ocasión fallada en la segunda parte
Al reflexionar sobre su actuación de 55 minutos, Meerdink admitió su decepción por un gol anulado y por una oportunidad fallada en la segunda parte en la que el pie se le resbaló sobre el balón. Sin embargo, el delantero del AZ valoró su rendimiento general con el balón como uno de sus mejores partidos de la temporada.
Destacó que la presión incesante del equipo en la segunda parte fue un reflejo directo de las instrucciones tácticas de Xavi.
«No tengo ni idea de por qué lo anularon», declaró Meerdink. «Tuve otra ocasión después de eso, pero entonces mi pie fue sobre el balón en lugar de golpearlo. Es una pena. Pero, en general, creo que jugué uno de mis mejores partidos de la temporada con el balón. Hay muchas cosas positivas».
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Meerdink se propone superar el número de internacionalidades de su padre Martijn
Al conseguir su primera internacionalidad absoluta, Meerdink igualó a su padre, Martijn Meerdink, que disputó un único partido con la selección de Países Bajos contra Ecuador en 2006. El ambicioso delantero expresó su determinación de afianzarse en la selección de Xavi y superar cuanto antes el registro de su padre.
Países Bajos completa su recuperación tras el partido antes de preparar su próximo encuentro de la Nations League.
Meerdink aspira a sumar internacionalidades consecutivas en los próximos partidos.
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