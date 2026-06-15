El deseo de Williams de cambiar de aires molestó en Bilbao. Desconocidos grafitearon un mural donde aparecía con su hermano Iñaki y le escribieron: «Tanto si te vas como si te quedas, has perdido nuestro respeto». El Athletic le mostró su apoyo, pero él prefería volver al Barça.

Por eso rechazó una primera oferta de renovación y, a finales de junio de 2025, se habló de un precontrato con el Barça, donde esperaba jugar con su amigo Yamal y adaptarse al estilo de Hansi Flick.

Sin embargo, a principios de julio de 2025 se confirmó que no iría al Barça, que ya lo esperaba. Finalmente renovó con el Athletic hasta 2035. En el vídeo de la renovación, Williams aludió a las pintadas y añadió «2035» sobre su imagen en el mural.

«A la hora de tomar decisiones, lo más importante para mí es escuchar a mi corazón», dijo Williams en el vídeo de presentación publicado en Instagram. «Estoy donde quiero estar, con mi gente. Este es mi hogar». En Barcelona la decisión provocó gran decepción: al parecer, el internacional español ni siquiera rechazó personalmente la oferta, lo que enfrió aún más su relación con el Camp Nou. «La puerta está cerrada para él para siempre», citó RAC1 a una fuente del Barça.