Tras la Euro 2024, Williams pudo fichar por el Barcelona, su destino soñado. Pero optó por seguir en el Athletic, donde juega desde los 12 años.
Una de las razones fue la promesa que le hizo a su hermano mayor, Iñaki, también jugador del club: deseaba compartir un año más de cancha y, sobre todo, disputar la final de la Europa League 2025 en casa, en San Mamés. Llegaron a semifinales gracias a sus cuatro goles y dos asistencias, pero allí el Manchester United les cerró el paso.
Antes, en la vuelta de octavos ante la Roma, su doblete remontó el 1-2 de la ida y llevó el marcador global a un 3-1. En conjunto, la temporada 2024/25 fue decente, aunque no brilló como se esperaba tras su gran Eurocopa, y las lesiones le afectaron cada vez más.
Aun así, en verano de 2025 volvió a ser codiciado: el Barça y el Bayern, que acabó fichando a Luis Díaz, lo tantearon. El campeón alemán le ofreció un alto salario, pero sus esfuerzos fueron en vano.