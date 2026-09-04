«Será especial»: Ferran Torres lanza una advertencia al Barcelona mientras la estrella del PSG se prepara para un «emocionante» reencuentro en la Champions League

Torres ha cerrado un traspaso de 50 millones de euros al PSG después de rechazar la posibilidad de ampliar su etapa en el Barcelona. El jugador, de 26 años, se marcha a la capital francesa tras una campaña sobresaliente en el Mundial 2026. Tras la salida de Robert Lewandowski al Chicago Fire, el Barcelona esperaba que Torres liderara su ataque esta temporada. Sin embargo, con su contrato llegando a su fin, el delantero optó por ponerse a prueba en el vigente campeón de Europa.

El español ya ha empezado de forma explosiva su etapa en la Ligue 1. Saliendo desde el banquillo ante el Stade Rennais con su nuevo equipo perdiendo 2-0, Torres marcó un doblete en la segunda parte para rescatar un empate 2-2 en su debut.







