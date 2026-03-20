Getty
Traducido por
«Será especial enfrentarme a él»: Timo Werner, estrella de los San José Earthquakes, espera con ilusión el esperado duelo contra su antiguo compañero de la selección alemana, Thomas Müller
- Getty Images Sport
Enfrentándose a un viejo enemigo
Werner hizo referencia a su larga trayectoria juntos al hablar de su próximo enfrentamiento con Muller, y dijo:
«Conozco a Thomas desde hace mucho tiempo y es un tipo estupendo», dijo Werner. «Ha tenido mucho éxito a lo largo de su carrera y lo ha mantenido con el Vancouver en las últimas temporadas. Incluso a estas alturas, sigue siendo un jugador fantástico. Tengo muchas ganas de volver a verlo y de jugar contra él.
«Hemos compartido grandes momentos como compañeros de equipo, así como duras batallas como rivales, así que será especial enfrentarme a él una vez más. Espero que podamos salir victoriosos».
- Getty Images Sport
Una amistad de toda la vida
Müller y Werner han jugado juntos 23 veces con la selección nacional a lo largo de los años:
«Con la selección [alemana], pasamos por algunos altibajos. Cuando me incorporé, él ya era campeón del mundo, y fue un periodo difícil en ocasiones, pero aun así tuvimos éxito», dijo Werner. «Ganamos juntos la Copa Confederaciones y compartimos experiencias realmente importantes. Fuera del campo, es una persona estupenda con la que estar. Pasamos muchos momentos divertidos. Recuerdo que a menudo nos sentábamos juntos en el autobús durante torneos como el Mundial y la Eurocopa, y aquellos fueron momentos realmente buenos».
- Getty
Un buen comienzo para San José
El equipo de Werner, el Quakes, ha tenido un buen comienzo de temporada bajo la dirección de Bruce Arena. A pesar de haber perdido en invierno a su estrella, el jugador designado Cristian Espinoza, se han reorganizado de forma admirable y ocupan el cuarto puesto de la Conferencia Oeste, con tres victorias y una derrota en su haber. Werner dio una asistencia en cada uno de sus dos primeros partidos con el equipo californiano y cuajó una sólida actuación contra los Seattle Sounders la semana pasada.
- (C)Getty Images
Los Whitecaps de Müller, entre los favoritos
Se espera que el Vancouver sea uno de los principales candidatos a ganar la MLS Cup. El año pasado llegó a la final y plantó cara al Inter Miami, a pesar de caer por 3-1 en Fort Lauderdale, Florida. Actualmente lidera la Conferencia Oeste, con cuatro victorias. Ha marcado 14 goles y solo ha encajado uno. Muller ha visto puerta en dos ocasiones hasta la fecha.
Anuncios