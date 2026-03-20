«Será especial enfrentarme a él»: Timo Werner, estrella de los San José Earthquakes, espera con ilusión el esperado duelo contra su antiguo compañero de la selección alemana, Thomas Müller

Werner hizo referencia a su larga trayectoria juntos al hablar de su próximo enfrentamiento con Muller, y dijo:

«Conozco a Thomas desde hace mucho tiempo y es un tipo estupendo», dijo Werner. «Ha tenido mucho éxito a lo largo de su carrera y lo ha mantenido con el Vancouver en las últimas temporadas. Incluso a estas alturas, sigue siendo un jugador fantástico. Tengo muchas ganas de volver a verlo y de jugar contra él.

«Hemos compartido grandes momentos como compañeros de equipo, así como duras batallas como rivales, así que será especial enfrentarme a él una vez más. Espero que podamos salir victoriosos».