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¿Será Enzo Maresca un «entrenador exitoso del Manchester City»? Una exestrella del Chelsea hace una atrevida predicción mientras el sucesor de Pep Guardiola afronta una presión inmediata por ganar títulos
Maresca disfrutó del éxito en el Leicester y en el Chelsea
Tras haber trabajado anteriormente como asistente de Guardiola, Maresca recibió la mejor formación posible como entrenador antes de decidir emprender su propio camino. Llevó al Leicester al título de la Championship en 2024, antes de saborear los triunfos en la Conference League y el Mundial de Clubes de la FIFA con el Chelsea al año siguiente.
Su etapa en Stamford Bridge se acortó en enero de 2026, tras un choque con la directiva del Chelsea, pero su cotización siguió siendo lo bastante alta como para que el City llamara a su puerta una vez se confirmó que iba a quedar libre un puesto destacado en su banquillo.
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Suceder a Guardiola es casi una misión imposible
Seguir los pasos de Guardiola podría considerarse una tarea poco envidiable, y casi imposible, pero Maresca está convencido de que puede hacer que continúen los buenos tiempos en Mánchester. Se sufrió una derrota en el partido que abrió la Community Shield antes de la campaña 2026-27, pero dicha temporada se ha iniciado con tres victorias consecutivas en la Premier League.
Junto a una puja por la gloria del título de la máxima categoría, otra aventura en la Champions League se abrirá el martes contra el Oporto, mientras que aún están por llegar los retos de la Carabao Cup y la FA Cup. Se espera que Maresca se haga con al menos un gran título.
¿Está Maresca bajo presión para ganar un título en 2027?
Preguntado por si el nuevo técnico del City tendrá que enfrentarse a algunas preguntas incómodas si no llega un éxito tangible, Hamann, hablando en asociación con ToonieBet, dijo a GOAL: «Sí, creo que sentirá presión. Y la otra cosa es que el City ha llegado a un punto en el que la gente simplemente lo espera.
«Y hasta con la Copa de la Liga o la FA Cup, la gente dice: “bueno, es el City y obviamente gasta mucho dinero y Pep está ahí”. Pero no puedes dar las cosas por sentadas porque hay otros 20 equipos, 19 equipos en la Premier League que quieren bajarte del trono.
«Obviamente, en las competiciones coperas es una oportunidad para los equipos de categorías inferiores o para algunos de los equipos de más abajo en la división. No es fácil ganar títulos. En años pasados, la Copa de la Liga a veces era, durante muchos años, una copa en la que jugaba el segundo equipo o el segundo once o los suplentes. Pero ahora es muy difícil ganar títulos.
«Hubo un partido de copa con el Chelsea [contra el Luton]. Incluso [Xabi] Alonso, miré la alineación y no podía creer el once que eligió porque probablemente había seis, siete, ocho titulares de la Premier League. Así de en serio se lo toman ahora, así que no puedes darlo por hecho.
«Y si sigues a un entrenador que ha sido tan influyente y al que muchos jugadores le tienen que dar especialmente las gracias. Han sido historias fantásticas. Obviamente, hubo algún caso aislado como [Jack] Grealish o [Phil] Foden, que probablemente no se beneficiaron de Pep tanto como pensaban.»
El excentrocampista del City Hamann añadió, con Arsene Wenger y Sir Alex Ferguson como señales de advertencia para el grupo propietario del Etihad Stadium: «Suceder a Guardiola a veces es casi imposible.
«Hemos visto lo que pasó en el Arsenal con Wenger, hemos visto lo que pasó con Fergie en el Manchester United. A los entrenadores que vinieron después de estos tipos les resultó realmente difícil. El Manchester United, a día de hoy, todavía no ha encontrado a uno. Nos remontamos ya a, qué, ¿10 años?
«Ahora vemos que Wenger era diferente a Arteta, pero Arteta estuvo al borde de ser despedido probablemente dos o tres veces. Ahora han enderezado el rumbo, tienen éxito. No están jugando bien, pero tienen éxito, son eficientes.
«No quiero decir que tenga todas las de perder, pero en gran medida, si me preguntas ahora, ¿tendrá éxito? ¿Será un entrenador exitoso del City? Me inclino firmemente, por desgracia, a que no.»
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Calendario del Manchester City 2026-27: se acerca la fecha del derbi ante el Manchester United
El City no ha arrasado precisamente a sus rivales nacionales en el inicio de la nueva temporada, al margen de la victoria por 4-1 sobre el Crystal Palace. Superó al Bournemouth tras empezar perdiendo en la jornada inaugural, mientras que un único gol de Erling Haaland le bastó ante el Coventry de Frank Lampard la última vez.
Después de medirse a un rival portugués en competición europea, el Chelsea viajará el domingo a Old Trafford para enfrentarse a su eterno rival, el United, en el primer derbi de Mánchester de la temporada 2026-27. Ese partido brindará a Maresca otra oportunidad para demostrar sus credenciales.
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