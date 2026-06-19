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¿Será el próximo Jude Bellingham o Jadon Sancho? Rio Ngumoha, vinculado al Bayern de Múnich, recibe el consejo de Michael Owen sobre por qué debería elegir el Liverpool a sus 17 años
¿El sustituto de Salah? Ngumoha aprovecha un año decisivo
Ngumoha fichó por el Merseyside procedente del Chelsea en 2024 y ha vivido un año decisivo. Con un potencial desbordante, brilló en los 29 partidos que jugó la temporada pasada.
Ha estrenado su cuenta goleadora en la primera plantilla y se espera que tenga un papel más destacado en la temporada 2026-27. Podría encargarse de llenar el vacío dejado por la marcha de Mohamed Salah.
Sin embargo, el Liverpool busca fichar a otros extremos de renombre, lo que podría frenar su progresión. El jugador se plantea si es el mejor lugar para seguir creciendo.
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Se le relaciona con el Bayern a pesar de que ya cuenta con Díaz y Olise
Se informa que el Bayern, actual campeón de la Bundesliga, mostró interés pese a tener a Luis Díaz y al líder en asistencias Michael Olise.
Pese a ello, los gigantes de la Premier saben que cuentan con otra gran promesa, aunque en los últimos años varios jóvenes ingleses han fichado por equipos alemanes.
¿Se queda o se va?: ¿Debería Ngumoha seguir en el Liverpool?
Bellingham y Sancho brillaron con el Borussia Dortmund, sus cotizaciones se dispararon y ambos ganaron al salir de su zona de confort. ¿Podría Ngumoha seguir el mismo camino?
Al preguntárselo a Owen, exdelantero del Liverpool —imagen de Casino.org en el Reino Unido, portal que compara casinos online—, respondió a GOAL: «Si miramos a otros que dieron ese paso, muchos no jugaban o estaban en clubes menores. Jude Bellingham, por ejemplo, estaba en el Birmingham; fue un salto cualitativo. Sancho no tenía minutos en el City.
«Pero Rio está en un gran club, tiene oportunidades y progresa bien, así que no veo motivo para plantearse eso.
Sin duda, esta es otra gran temporada para él. La pasada tuvo más oportunidades de las que esperaba, sobre todo porque Gakpo no rindió al nivel esperado. Y a Rio le fue bastante bien cuando entró, o muy bien, diría yo.
«Todavía es muy joven y tiene mucho que aprender. Quizá juegue algo más este curso, según su estado de forma y el de Gakpo. Aún debe madurar antes de ser fijo en el Liverpool o el Bayern. Está en pleno desarrollo».
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Contrato de Ngumoha: nuevas condiciones para el joven futbolista
Ngumoha firmó su primer contrato profesional con el Liverpool en septiembre de 2025, de tres años. Se rumorea que ya se preparan nuevas condiciones para agosto, cuando el ágil delantero cumpla 18 y pueda firmar uno más largo.
Los Reds, ahora dirigidos por Andoni Iraola, iniciarán la temporada 2026-27 justo antes de ese cumpleaños. El 23 de agosto visitarán St James’ Park para enfrentar al Newcastle.