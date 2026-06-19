¿Será el próximo Jude Bellingham o Jadon Sancho? Rio Ngumoha, vinculado al Bayern de Múnich, recibe el consejo de Michael Owen sobre por qué debería elegir el Liverpool a sus 17 años

Bellingham y Sancho brillaron con el Borussia Dortmund, sus cotizaciones se dispararon y ambos ganaron al salir de su zona de confort. ¿Podría Ngumoha seguir el mismo camino?

Al preguntárselo a Owen, exdelantero del Liverpool —imagen de Casino.org en el Reino Unido, portal que compara casinos online—, respondió a GOAL: «Si miramos a otros que dieron ese paso, muchos no jugaban o estaban en clubes menores. Jude Bellingham, por ejemplo, estaba en el Birmingham; fue un salto cualitativo. Sancho no tenía minutos en el City.

«Pero Rio está en un gran club, tiene oportunidades y progresa bien, así que no veo motivo para plantearse eso.

Sin duda, esta es otra gran temporada para él. La pasada tuvo más oportunidades de las que esperaba, sobre todo porque Gakpo no rindió al nivel esperado. Y a Rio le fue bastante bien cuando entró, o muy bien, diría yo.

«Todavía es muy joven y tiene mucho que aprender. Quizá juegue algo más este curso, según su estado de forma y el de Gakpo. Aún debe madurar antes de ser fijo en el Liverpool o el Bayern. Está en pleno desarrollo».