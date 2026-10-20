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¿Será Dejan Kulusevski el mismo jugador tras 526 días de ausencia? Gus Poyet, exestrella del Tottenham, explica el enfoque prudente que beneficiará al extremo sueco del club
Kulusevski volvió a jugar por primera vez desde mayo de 2025
Kulusevski tuvo la oportunidad de disputar los últimos minutos mientras el Tottenham se imponía con esfuerzo al Coventry, recién ascendido, en una victoria muy esperada. Entró en el minuto 86 y recibió una calurosa ovación de la afición local.
Su última aparición había sido el 11 de mayo de 2025. Un grave problema de rodilla mantuvo al jugador de 26 años apartado de los terrenos de juego durante 17 meses. Un largo camino hacia la recuperación, marcado por varios contratiempos, ha llegado a su fin.
El Tottenham está encantado de contar con otro jugador capaz de cambiar el rumbo de un partido, después de ver cómo James Maddison superaba sus propios problemas físicos, y vuelve a mirar hacia arriba tras lograr su primera victoria en la Premier League de la temporada 2026-27.
Queda por ver qué protagonismo tendrá Kulusevski a partir de ahora, ya que Roberto De Zerbi dispone de numerosas opciones para la mediapunta: Maddison, Sandro Tonali, Mohammed Kudus, Savio, Omar Marmoush, Wilson Odobert, Conor Gallagher y Mykhailo Mudryk son capaces de aportar creatividad.
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¿Puede Kulusevski recuperar su mejor nivel?
Preguntado si el internacional sueco Kulusevski puede recuperar el nivel que le convirtió en uno de los favoritos de la afición en el norte de Londres antes de verse frenado, el exjugador del Tottenham Poyet, que habló en colaboración con Gambling.com, la web de referencia para encontrar sitios de casino, explicó a GOAL: «Llevará tiempo. Pero lo bueno es que tiene opciones muy, muy buenas por delante. Así que no es algo que tenga que suceder ahora.
«Puede tomarse su tiempo para volver poco a poco. No es que no tengas jugadores de ataque y necesites meterlo de golpe.
«Lo recuerdo porque a mí me pasó después de mi lesión. Teníamos a un par de centrocampistas, uno sancionado y otro enfermo, y me hicieron salir a jugar. Me metieron sin pensárselo, pero bueno, fue un partido. Creo que eso pasará.
«Pero es una sensación estupenda, te lo aseguro. Mentalmente, volver supondrá para él un gran impulso de cara a los próximos meses».
El extremo sueco, encantado de estar de vuelta
Kulusevski reconoció eso mismo en declaraciones a Sky Sports después de salir desde el banquillo contra el Coventry: «Le contaré a todo el mundo cómo ha sido este camino. Ha sido un camino increíble, aunque a veces haya sido duro. Lo difícil también tiene su belleza.
»Estoy muy agradecido por haber tenido que vivirlo. Ahora estoy listo para jugar al fútbol. Ahora me veo diferente. Creo que soy un hombre diferente. Sigo siendo el mismo que quiere jugar al fútbol, pero un poco más listo, así que estoy contento.
»Estaba totalmente concentrado, preparado para jugar esos 10 minutos y aportar algo positivo. Es increíble. Esta mañana estaba más emocionado. Es un día precioso y estoy muy contento de que hayamos ganado».
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Calendario del Tottenham 2026-27: Se acercan los derbis londinenses
Kulusevski solo tiene contrato hasta 2028, por lo que le quedarán apenas 12 meses de vinculación cuando termine la presente temporada. Se ha planteado una renovación, ya que el Tottenham sabe bien lo que puede aportar al equipo cuando está en forma y a pleno rendimiento.
El Tottenham tiene por delante dos derbis londinenses. El sábado visitará a un viejo rival, el Chelsea, y la semana siguiente recibirá al Crystal Palace. Kulusevski buscará seguir sumando minutos.
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