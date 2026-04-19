¿Será baja para la semifinal de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich? El PSG teme por su estrella tras su sustitución

El jugador de 26 años desapareció un momento en los pasillos del estadio; luego apareció cojeando hacia el banquillo sin una bota y con dificultades para apoyar el pie. Todavía no se conoce la gravedad de la lesión.

Por ello, aún no se sabe si se perderá la semifinal de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich. El partido de ida se jugará el 28 de abril en París y el de vuelta el 5 de mayo en el Allianz Arena.