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«Sentí que no éramos nosotros»: la superestrella del Bayern de Múnich Harry Kane admite que la eliminación de Inglaterra en el Mundial ante Argentina fue hasta ahora su desengaño más doloroso con la selección inglesa
Las heridas del Mundial siguen abiertas para Inglaterra
Diez semanas después de una devastadora derrota en las semifinales del Mundial, Inglaterra se reagrupa bajo el mando de Thomas Tuchel. La selección está centrando su atención en su próxima campaña de la Liga de Naciones y en el largo camino hacia la Eurocopa 2028. Sin embargo, el peaje psicológico de su eliminación ante Argentina sigue siendo una pesada carga para el combinado nacional.
La decepción fue tan profunda que Kane no fue capaz de ver el gran espectáculo mundial en el MetLife Stadium. En su lugar, el delantero del Bayern de Múnich se distrajo con una partida de golf en Nueva York mientras España y Argentina luchaban por el trofeo.
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Kane reflexiona sobre el abandono de la identidad de Inglaterra
El delantero de 33 años ha sufrido su buena dosis de quedarse a las puertas en la escena internacional. Sin embargo, cree que la naturaleza de este reciente desplome supera incluso su infame penalti fallado en cuartos de final contra Francia en Qatar.
«He estado en finales, en semifinales y he estado muy cerca», explicó Kane. «Cada una duele de una manera diferente. Esta dolió, seguro. Más que cualquier otra. Probablemente diría que incluso más que cuando fallé un penalti en Qatar, por la manera en que ocurrió».
La frustración nace de una percibida retirada táctica y mental. «Simplemente sentí que no éramos nosotros como equipo», añadió. «No era el equipo que queríamos ser y que dijimos que seríamos. Creo que a veces, cuando quizá vas en contra de tus convicciones y pierdes, se siente 10 veces peor».
Usar la decepción como combustible para las aspiraciones de la Eurocopa 2028
De cara al futuro, Kane exige conversaciones más profundas dentro de la concentración para resolver los problemas recurrentes ante rivales de élite en las últimas fases de los grandes torneos. Insiste en que el dolor debe servir como combustible para ayudar al grupo a descubrir cómo mantener su identidad en los momentos de máxima presión.
«Es algo que no hemos sido del todo capaces de hacer en las últimas fases de los torneos contra las selecciones más grandes y las mejores selecciones», admitió el internacional con 121 partidos. «Puede que sea una mezcla de cosas. Puede que sean las personalidades, puede que sea la mentalidad, puede que sea simplemente la dirección y cómo queremos jugar esos partidos».
Para cerrar esa brecha, el capitán considera la próxima Liga de Naciones como un paso vital. «Sé que existe la percepción de que la Liga de Naciones quizá no es tan importante, pero cuando llevas tanto tiempo sin ganar, creo que simplemente la sensación de conquistar un trofeo con Inglaterra podría impulsarnos de cara a la Eurocopa dentro de un par de años», afirmó Kane, al tiempo que instó a sus compañeros a asumir la competición.
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Una plantilla mermada se prepara para la prueba ante España
La búsqueda de redención de Inglaterra comienza el sábado en Wembley contra España. El partido tiene un peso significativo, ya que la selección visitante derrotó al equipo de Tuchel en la última final de la Eurocopa y terminó alcanzando la final del Mundial que Inglaterra ansiaba desesperadamente.
La preparación se ha visto alterada por una serie de problemas físicos, con cinco bajas recientes que se suman a las lesiones ya existentes. Aunque Kane criticó anteriormente esas ausencias a finales de 2024, esta vez adoptó una postura más suave. Reconociendo la exigencia del calendario de la Premier League en comparación con su propio parón invernal en Alemania, Kane insistió en que confía en que sus compañeros sepan gestionar su físico.
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