¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
FBL-ITA-SERIEA-TORINO-ROMAAFP

Traducido por

Sentencia de Malen y Pisilli: la Roma también gana en Turín y vuela al liderato de la Serie A

Torino vs Roma
Torino
Roma
Serie A

Revive con nosotros EN DIRECTO la cuarta jornada de la Serie A.

4ª jornada de la Serie A

Torino-Roma 0-2

Goleadores: 40' Malen (R), 90'+3' Pisilli (R).


La Roma se adueña del primer puesto con la sentencia de Donyell Malen y Niccolò Pisilli. Los hombres de Gian Piero Gasperini, después de tres victorias en tres partidos de liga y el empate en Estambul contra el Fenerbahçe, encuentran el triunfo a las 18:30 en el Stadio Grande Torino, imponiéndose por 0-2 al Torino de Ignazio Abate, en el duelo válido por la cuarta jornada de la Serie A: mejor ataque y mejor defensa del torneo para la Roma, con 11 goles marcados y apenas uno encajado, y un super Malen, máximo goleador con 6 tantos, todavía formando pareja con Paulo Dybala, 20 en la Serie A y 21 en 25 partidos con la Roma.




  • FBL-ITA-SERIEA-TORINO-ROMAAFP

    LOS GOLES Y LAS JUGADAS MÁS DESTACADAS

    90'+3' - ¡DOBLETE DE LA ROMA, PISILLI! Mancini repele el ataque granata, Braganca despeja a los pies del centrocampista italiano, que con un latigazo de derechas manda a la red el 2-0.


    78' - Braganca, lanzado a portería en el mano a mano con Svilar, es alcanzado en el último momento por Balerdi.


    70' - Lo intenta de nuevo Molina, con un latigazo de derechas desde fuera del área, tras un balón recuperado por de Roon: atrapa Perri.


    67' - La Roma vuelve a correr riesgos, con Simeone habilitado en el área, que primero controla y luego deja escapar el balón.


    58' - ¡Ocasión increíble para el empate del Torino! Simeone recibe de Braganca en el centro del área, controla y remata, pero Svilar está bien para cerrar portería y salvar a su equipo.


    55' - ¡Molina, muy cerca del segundo con un golazo! Pared aérea entre Molina y Malen, con el argentino entrando en el área y rematando de volea el balón devuelto por el neerlandés, fuera por poco.


    40' - ¡LA ABRE LA ROMA, SENTENCIA MALEN! Saque erróneo de Perri, el balón le llega a Mancini, que asiste a Dybala, hábil para habilitar al neerlandés. Disparo repentino, rechazo y choque con Comuzzo y el portero granata, pero el ex Aston Villa está rapidísimo para golpear desde el suelo y marcar el 1-0. Sexto gol en esta Serie A, vigésimo en Italia para el goleador de la Roma, veintiuno en 25 partidos con la Roma.


    35' - Lo intenta el Torino, con un buen derechazo de Mandragora: Svilar lo desactiva.


    21' - Acción arrolladora de Lulli, que se va por la banda derecha dejando atrás a Vlasic: centro y milagro de Coco, que se adelanta en el último momento a Malen.


    12' - Otro peligro para el Torino, con la Roma llegando al disparo escorado de Soulé. Perri envía a córner.


    10' - Ocasión para la Roma: centro tenso de Hermoso, Malen se lanza de cabeza y la manda fuera por poco.

    • Anuncios

  • LA FICHA DEL PARTIDO

    Torino-Roma 0-2

    Goleadores: 40' Malen (R), 90'+3' Pisilli (R).

    TORINO (3-5-1-1): Perri; Comuzzo, Coco, Comert; Belghali (desde el 46' Cacciamani), Gineitis (desde el 46' Braganca), Mandragora (desde el 83' Zapata), Fitz-Jim (desde el 59' Ilkhan), Fortini (desde el 73' Rodriguez), Vlasic; Simeone. Entrenador: Abate

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Balerdi, Hermoso; Lulli (desde el 88' Rensch), Cristante (desde el 64' Koné), Pisilli, Molina; Dybala (desde el 64' de Roon), Soulé (desde el 57' Mora); Malen (desde el 57' Castro). Entrenador: Gasperini

    Amonestados: Hermoso (R), Pisilli (R)

    Expulsados: -

    Asistencias: -

    Árbitro: Maresca

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Serie A
Bologna crest
Bologna
BOL
Torino crest
Torino
TOR
Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Inter Milán crest
Inter Milán
INT