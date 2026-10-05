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«Sensaciones maravillosas»: Dani Olmo reflexiona sobre su valiente salida del Barcelona antes de un emotivo regreso a Croacia
Un regreso a terreno conocido para la estrella española
Para la mayoría de los jugadores, un viaje internacional a Split representa solo otro partido en un calendario cargado, pero para Olmo, el choque del martes es un viaje de regreso al lugar donde se forjó su identidad profesional. Tras dejar la cantera del Barcelona en 2014 para unirse a la academia del Dinamo Zagreb, el mediapunta fue progresando en las categorías inferiores antes de hacerse un nombre con el primer equipo entre 2015 y 2020, con 34 goles en 124 partidos en todas las competiciones.
«Va a ser un partido muy especial para mí. Pasé seis años de mi vida aquí y es un país que me lo ha dado casi todo como futbolista y como persona. Son sentimientos muy bonitos», explicó Olmo.
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Reflexionando sobre la apuesta de una vida
La decisión de dejar la famosa cantera del Barcelona con solo 16 años fue vista en su momento como un riesgo importante, pero Olmo sigue convencido de que fue el detonante de su éxito actual. Esa apuesta calculada dio grandes frutos y le abrió la puerta a un fichaje de alto perfil por el RB Leipzig en 2020, donde permaneció hasta 2024, antes de completar un triunfal regreso a casa, al Barcelona. Desde su vuelta al gigante catalán, el mediapunta ha conquistado dos títulos de LaLiga y una Copa del Rey, marcando 20 goles en 96 partidos.
"Cada uno tiene su propia historia y sus propios motivos; en mi caso, lo que me llevó a tomar la decisión de venir al Dinamo fue el interés que tenían en contar conmigo, la visión que tenían sobre mí. Fue uno de los mejores momentos que he vivido en mi carrera", señaló Olmo.
Preparándose para el ambiente en Split
En el camino de España se cruza una formidable selección croata respaldada por una de las aficiones más apasionadas del fútbol mundial. La visitante llega al choque al frente de su grupo de la Nations League con un pleno de nueve puntos, después de haber desmantelado ya a Croacia por 4-1 en Sevilla en el partido de ida. En cambio, Croacia es tercera con tres puntos, por detrás de Inglaterra, segunda con seis.
«Es una afición que empuja mucho y está muy con sus jugadores. No va a ser un partido fácil, pero estamos preparados para ello», advirtió el centrocampista. Sus compañeros confiarán en su conocimiento íntimo del entorno local mientras buscan asegurar un resultado vital.
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Elogios para Lamine Yamal
Más allá de su historia personal con Croacia, Olmo también se tomó un momento para hablar del meteórico ascenso de su compañero Lamine Yamal. El nominado al Balón de Oro ha mantenido su sensacional estado de forma durante el actual parón internacional, aportando en todos y cada uno de los partidos con España: marcó en la victoria por 3-2 sobre Inglaterra, firmó un doblete y dio una asistencia contra Croacia, y añadió otro gol en el triunfo por 3-1 ante la República Checa.
"Después de cada partido parece mejor y más maduro. En este inicio nos está ayudando en el juego y también marcando. Es un jugador muy importante tanto en el Barça como en la selección española", dijo Olmo.
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