Una final polémica por la forma en que se logró la victoria por 1-0 en la prórroga ante Senegal.

En los últimos minutos del partido, de hecho, se produjo una protesta clamorosa por parte de la selección senegalesa, que primero se quejó por un penalti no pitado y luego estalló de rabia por la intervención del VAR, que concedió un penalti a favor de Marruecos por una acción muy similar.

Senegal, a excepción de Mané, abandonó el campo en señal de protesta durante más de 20 minutos y luego, convencido por su capitán, decidió volver al campo para lanzar el mencionado penalti. Desde el punto de penalti se presentó Brahim Díaz, que intentó un tiro por encima del portero, pero Mendy lo detuvo, llevando el partido a la prórroga.

Allí llegó el gol de Mané, que entregó la copa a los Leones de la Teranga, que se impusieron, precisamente en Marruecos, por 1-0.