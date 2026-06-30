¡Sensación en Wimbledon... y ventaja para Zverev! Uno de los mejores jugadores sobre hierba del año ya ha quedado eliminado

Virtanen (25), número 140 del ranking, se clasificó para Wimbledon tras ganar dos finales Challenger en Birmingham y Nottingham. Nunca había vencido a Shelton y solo contaba con un triunfo previo en el torneo.

«He tenido un mes fantástico, he ganado muchos partidos sobre hierba», declaró Virtanen, que el año pasado se perdió el torneo por una lesión. «Sabía que, si estaba en forma, los resultados llegarían, y aquí estamos», afirmó entre los vítores del público.