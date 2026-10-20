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Adhe Makayasa
Traducido por

Senegal tendrá que esperar hasta finales de noviembre para conocer el fallo del TAS sobre el título de la Copa África adjudicado a Marruecos y objeto de disputa

Senegal
Marruecos
Copa Africana de Naciones

Senegal tendrá que esperar otro mes para saber si ha prosperado su recurso contra la retirada del título de la Copa Africana de Naciones. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) confirmó el lunes que la resolución definitiva sobre el polémico encuentro continental ante Marruecos se ha aplazado hasta noviembre.

  • Las deliberaciones legales retrasan el fallo definitivo

    La Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) tendrá que esperar hasta finales de noviembre para saber si el Tribunal de Arbitraje Deportivo restituirá el título de la Copa Africana de Naciones concedido a Marruecos. El 8 de octubre se escucharon en Lausana los argumentos jurídicos de ambos países y de la Confederación Africana de Fútbol. El recurso llega tras la final disputada el 18 de enero en Rabat, donde los visitantes vencieron a los anfitriones por 1-0 tras la prórroga.

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    Un juicio exhaustivo sustituye a un veredicto apresurado

    Aunque el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) indicó inicialmente que el fallo llegaría pocos días después de la audiencia, el tribunal ha optado por emitir una resolución completa con fundamentos jurídicos detallados, conocida como laudo del TAS. Al confirmar el lunes el nuevo plazo, el TAS señaló en un comunicado oficial: «Este proceso requerirá varias semanas y se espera que el laudo del TAS se emita a finales de noviembre de 2026».

    En declaraciones a las puertas de la audiencia a principios de este mes, el director general del TAS, Matthieu Reeb, había señalado: «Sé que es una larga espera para los aficionados, unos meses después de la final entre Senegal y Marruecos. Espero que la decisión llegue no hoy ni mañana, sino unos días más tarde. Los hechos están establecidos, están claros, y los debates se centrarán en algunas cuestiones procesales y aspectos jurídicos».

  • El abandono del terreno de juego provoca la pérdida del título

    La polémica se remonta a una interrupción de 14 minutos en los últimos compases del tiempo reglamentario, cuando varios jugadores de Senegal abandonaron el terreno de juego y regresaron al vestuario en protesta por un penalti señalado en su contra. Cuando se reanudó el juego, Marruecos falló el penalti y el equipo visitante marcó el gol de la victoria en la prórroga.

    Sin embargo, el Comité de Apelación de la CAF les retiró el trofeo en marzo al dictaminar que abandonar el campo constituía una incomparecencia y otorgar al equipo anfitrión una victoria por 3-0. En el recurso presentado el 25 de marzo, los Leones de la Teranga alegaron que la decisión del árbitro es definitiva y que este permitió que el partido se completara.

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    Un arbitraje vinculante determina a los campeones continentales

    El tribunal arbitral de tres miembros está presidido por Gerald Simon, especialista francés en derecho deportivo, y lo completan Luigi Fumagalli, profesor italiano de derecho internacional, y Ulrich Haas, abogado radicado en Hamburgo y profesor de la Universidad de Zúrich. El laudo que dicten tendrá el mismo valor jurídico que una sentencia de un tribunal nacional en virtud de la Convención de Nueva York sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras. Esa resolución vinculante podrá ser ejecutada por federaciones deportivas o tribunales estatales.