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Senegal destituye al seleccionador Pape Thiaw tras una decepcionante campaña para el Mundial de 2026
El fracaso en el Mundial conlleva el despido
La FSF ha emitido un comunicado para explicar la medida: «Tras analizar los resultados y perspectivas de la selección, el Comité Ejecutivo ha decidido iniciar este procedimiento en beneficio del fútbol senegalés». El presidente Abdoulaye Fall ofrecerá una rueda de prensa el lunes para detallar los motivos y hablar del futuro del equipo nacional.
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El colapso en los últimos minutos ante Bélgica sella el destino de Thiaw
El momento decisivo de la caída de Thiaw llegó en los dieciseisavos contra Bélgica. Senegal dominaba 2-0 hasta el minuto 86, pero un colapso defensivo permitió dos goles en los últimos minutos y la eliminación por penalti en la prórroga.
En general, fue un torneo frustrante para la selección de África Occidental, que solo pasó a la fase eliminatoria por los pelos. Tras perder con Francia y Noruega en la fase de grupos, Senegal se clasificó como uno de los mejores terceros gracias a una goleada 5-0 sobre Irak. La falta de estabilidad en la competición obligó a la FSF a tomar medidas.
Un mandato marcado por la polémica
La etapa de Thiaw al frente del equipo no estuvo exenta de titulares insólitos, sobre todo durante la Copa Africana de Naciones celebrada en enero. Aunque Senegal celebró inicialmente la victoria en la final, Thiaw desató la polémica al ordenar a sus jugadores que abandonaran el terreno de juego cuando se concedió un penalti a Marruecos en el tiempo de descuento, que Brahim Díaz falló posteriormente. El partido se retrasó 17 minutos y, aunque Pape Gueye marcó en la prórroga para dar el título a Senegal, dos meses después un comité de apelación se lo otorgó a Marruecos.
La polémica y las posteriores batallas legales generaron inestabilidad en la selección. La tensión aumentó cuando Gueye, tras la eliminación del Mundial, anunció que se tomaría «un descanso» mientras la actual dirección siguiera al mando.
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Conflictos internos y disputas contractuales
Más allá de los resultados deportivos, la relación de Thiaw con la FSF pareció tensa durante meses. En mayo circularon rumores de que el entrenador se había negado a viajar a Estados Unidos para los preparativos del Mundial porque su contrato había expirado en febrero. La FSF tuvo que emitir un comunicado para desmentir «categóricamente» estas informaciones, pero las especulaciones sobre su futuro nunca se disiparon del todo.
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