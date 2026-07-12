Senegal destituye al seleccionador Pape Thiaw tras una decepcionante campaña para el Mundial de 2026

El momento decisivo de la caída de Thiaw llegó en los dieciseisavos contra Bélgica. Senegal dominaba 2-0 hasta el minuto 86, pero un colapso defensivo permitió dos goles en los últimos minutos y la eliminación por penalti en la prórroga.

En general, fue un torneo frustrante para la selección de África Occidental, que solo pasó a la fase eliminatoria por los pelos. Tras perder con Francia y Noruega en la fase de grupos, Senegal se clasificó como uno de los mejores terceros gracias a una goleada 5-0 sobre Irak. La falta de estabilidad en la competición obligó a la FSF a tomar medidas.