En una notable muestra de rebeldía, los jugadores y el cuerpo técnico de Senegal mostraron el trofeo de la Copa Africana de Naciones a sus seguidores antes del partido amistoso contra Perú del sábado. El capitán Kalidou Koulibaly encabezó a la plantilla en una vuelta de honor, mientras que el portero Edouard Mendy alzaba el trofeo en alto ante los estruendosos vítores de las gradas. La plantilla incluso se hizo una foto de grupo oficial con el trofeo, en señal de su rechazo a aceptar la reciente intervención del organismo rector.

Esta celebración pública se produce apenas 10 días después de que la Confederación Africana de Fútbol (CAF) sacudiera el continente al reescribir los libros de historia del torneo. Senegal se había asegurado inicialmente una victoria por 1-0 sobre el terreno de juego en enero, pero ahora se encuentra envuelta en una controversia administrativa que ha llevado a que el título se le haya otorgado a su rival en la final, Marruecos.