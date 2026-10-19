Señales de un final triste en Old Trafford: ¿se arrepiente Fernandes de haber rechazado al Al-Hilal?

El escritor señaló que sería lamentable si el balance de Fernández durante su etapa en Old Trafford se limitara únicamente a ganar la FA Cup y la Copa de la Liga, subrayando que esto podría ser todo lo que pueda llegar a conseguir.
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Y continuó: "Con el contrato de Bruno Fernández (32 años) acercándose a su fin a finales del próximo mes de junio, y con la opción del club de ampliarlo por 12 meses adicionales, han comenzado las conversaciones sobre un nuevo contrato, pero no hay indicios de que se vaya a alcanzar un acuerdo pronto, lo que plantea la pregunta: dado su nivel actual, ¿querrá realmente el Manchester United renovar su contrato?".
Y agregó: "En un verano en el que el United prescindió de Casemiro pero no logró encontrar un comprador para Marcus Rashford, ¿habría sido mejor desprenderse del otro jugador (Bruno) con un salario elevado, especialmente con la incorporación de Tielemans? El tiempo revelará la verdad".
Y matizó para concluir: "El brillante historial de Fernández demuestra que la caída de su nivel es pasajera, y no pasará mucho tiempo antes de que demuestre que los escépticos están equivocados. El dominio de Tielemans en la posición de creador de juego no durará mucho, y Fernández volverá pronto a mover los hilos como siempre hace. Pero cuanto más se prolongue esta situación, más se intensificarán las preguntas, y más aumentará el número de personas que se pregunten si una de las pocas grandes trayectorias profesionales en el Manchester United de la era posterior a Ferguson se acerca a su fin".
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