Señales de un final triste en Old Trafford: ¿se arrepiente Fernandes de haber rechazado al Al-Hilal?

Un artículo del diario "Daily Mail", escrito por Chris Wheeler, se pregunta si ha llegado el momento de que Bruno Fernandes renuncie al papel de "hombre número uno" en el Manchester United.

El autor describe la actuación del jugador ante el Leeds United como un reflejo en miniatura de su temporada, ya que fue objeto de duros cánticos hostiles por parte de la afición rival tras una entrada violenta sobre Tariq Marmoush que le costó una temprana tarjeta amarilla.

Fernandes no dejó un impacto notable en la mayoría de los 10 partidos del United esta temporada. Sus cuatro goles y su única asistencia llegaron en las dos únicas victorias del equipo, ante el Ipswich Town y el conjunto azerbaiyano "Sabah" en la Liga de Campeones, en Old Trafford, dos de los enfrentamientos más sencillos del calendario.

Asimismo, su nivel cayó de forma notable en comparación con la temporada en la que obtuvo los premios al mejor jugador de la Asociación de Futbolistas Profesionales (PFA) y de la Asociación de Escritores de Fútbol (FWA), cuando marcó 9 goles y dio 21 asistencias, una cifra récord en la Premier League.