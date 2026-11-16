Después de coquetear con el descenso en 2025-26, al encadenar dos temporadas consecutivas en el 17.º puesto, el Tottenham decidió renovar su plantilla cuando se abrió otro mercado de fichajes. El entrenador Roberto De Zerbi recibió un respaldo considerable de la directiva del club.

Gastó grandes sumas en varios fichajes de envergadura y reforzó prácticamente todas las zonas del campo. También se incorporaron a una plantilla que ha rendido muy por debajo de lo esperado varios jugadores con amplia experiencia en la Premier League.

Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes, Sandro Tonali y Savio llegaron a cambio de grandes sumas, mientras que Omar Marmoush y Mykhailo Mudryk se incorporaron cedidos por el Manchester City y el Chelsea, respectivamente. Ambas operaciones incluían opciones de compra.

Pese a incorporar energía y creatividad, se considera que al Tottenham todavía le falta un delantero prolífico para liderar el ataque. Solanke, internacional con Inglaterra, llegó procedente del Bournemouth en agosto de 2024 por 65 millones de libras (86 millones de dólares), pero marcó solo seis goles la temporada pasada y en ocasiones ha tenido problemas de rendimiento y de estado físico.