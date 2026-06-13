«La verdad es que no está mal tener un marido que no esté trabajando o pensando en un club las 20 horas del día».Así lo escribe en una historia de InstagramSelinay Comolli, esposa de Damien Comolli, desde ayer exdirector general de la Juventus, tras una relación que duró un año y una semana. La frase tiene dos lecturas: la alegría de Comolli por el tiempo que ahora tendrá su marido y, en clave más maliciosa, el énfasis en la enorme dedicación que él ha brindado a la Juventus en el último año.





Según el Corriere della Sera, Luciano Spalletti, técnico del club, no toleró la presencia de la esposa de Comolli en el borde del campo y en zonas reservadas a los jugadores.



