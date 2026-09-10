Roberto Mancini, seleccionador de Italia, estuvo ayer en el Estadio José Alvalade de Lisboa para asistir al partido de la Champions League entre el Sporting y el Galatasaray, ganado por los portugueses por 3-1. Según informa Sportmediaset, Mancini voló a Portugal para observar de cerca a Issa Doumbia, el centrocampista de 22 años nacido en Treviglio de padres marfileños, que el Venezia traspasó este verano a título definitivo al Sporting por 23 millones de euros más bonus después de haberlo fichado en la Serie C en el verano de 2024, cuando jugaba en el Albinoleffe.
Según Sportmediaset, Mancini estaría pensando seriamente en incluir el nombre de Doumbia, 187 centímetros de altura por 84 kilos, protagonista del ascenso del Venezia, en la lista de convocados para los primeros compromisos de su segundo mandato al frente de Italia, que comenzará en breve con los primeros compromisos en la Nations League