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Tresoldi U21Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Selección italiana, freno de Tresoldi: primero el sí a Mancini, luego se lo repiensa. Mientras, el seleccionador observa a Doumbia

Italia
N. Tresoldi

Tresoldi, con doble nacionalidad alemana e italiana, quiere primero cerrar su etapa con la selección alemana sub-21 hasta la Eurocopa de la categoría

Roberto Mancini, seleccionador de Italia, estuvo ayer en el Estadio José Alvalade de Lisboa para asistir al partido de la Champions League entre el Sporting y el Galatasaray, ganado por los portugueses por 3-1. Según informa Sportmediaset, Mancini voló a Portugal para observar de cerca a Issa Doumbia, el centrocampista de 22 años nacido en Treviglio de padres marfileños, que el Venezia traspasó este verano a título definitivo al Sporting por 23 millones de euros más bonus después de haberlo fichado en la Serie C en el verano de 2024, cuando jugaba en el Albinoleffe.


Según Sportmediaset, Mancini estaría pensando seriamente en incluir el nombre de Doumbia, 187 centímetros de altura por 84 kilos, protagonista del ascenso del Venezia, en la lista de convocados para los primeros compromisos de su segundo mandato al frente de Italia, que comenzará en breve con los primeros compromisos en la Nations League


  • Tresoldi se lo piensa de nuevo

    Mientras tanto, mientras Alessandro Romano (doble pasaporte italiano y suizo) ya ha dado su visto bueno y ha elegido a Italia, se ha producido un frenazo en lo que respecta a Nicolò Tresoldi, que tiene doble pasaporte italiano y alemán. El delantero del Brujas, de 22 años, había hablado con Mancini y había dado su visto bueno, convencido, al cambio de selección. En las últimas horas, sin embargo, tras el Brujas-Aston Villa 2-3 de Champions, en el que marcó de penalti, Tresoldi ha dudado y ha frenado, según la Gazzetta dello Sport. Su nueva versión al seleccionador y a Ranieri, que también han hablado con su padre, sería esta, informa el diario: Tresoldi se siente implicado en la fase de clasificación para el Europeo sub-21, sueña con clasificarse y con disputarlo con su selección, a la que está muy unido, hasta el final; después se volverá a hablar. Mientras tanto, el procedimiento ante la FIFA está parado.


    Por último, después de Romano y Tresoldi, el tercer interesado en el cambio es el defensa del Udinese Matteo Palma, de 18 años (también él con doble nacionalidad italiana y alemana). Las partes están dialogando, hay un visto bueno de principio, faltan los documentos y, en cualquier caso, la lesión le impediría una convocatoria inmediata para la Nations. Pero el asunto está bien encaminado, según la Gazzetta.

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