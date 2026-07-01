¿Selección final? ¿Volveremos a ver a estos cinco jugadores, con 367 partidos internacionales, en la selección holandesa?

La selección de Países Bajos quedó eliminada en octavos de final del Mundial 2026 tras perder contra Marruecos. Ronald Koeman renunció al día siguiente. Se espera que el nuevo técnico mantenga el núcleo del plantel. Sin embargo, quedó eliminada en octavos de final ante Marruecos. Ronald Koeman dimitió al día siguiente, y se espera que su sucesor mantenga la plantilla. Voetbalzone analiza qué jugadores podrían haber disputado su último partido con la selección.

Tras la dimisión de Koeman, Nigel de Jong, director de fútbol de élite de la KNVB, debe nombrar un sucesor. Un día después de la eliminación, destaca un nombre: Arne Slot. El técnico de 47 años fue despedido por el Liverpool en mayo y ahora está sin equipo.

«Yo llamaría inmediatamente a Arne Slot», escribió Hans Kraay junior el lunes en su columna para Voetbal International. Martijn Krabbendam, analista de la selección para el semanario, también lo propone. Koeman se aferró a varios veteranos, algunos de los cuales probablemente se retiren, mientras que otros saldrán de la selección tras años de convocatorias.



